Solitaire nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? Solitaire'de kaç kart açılır?

Solitaire, Windows aracılığı ile bu kadar popüler olan ve sevilen bir oyun haline gelmiştir. Birçok kişi, bu oyunu bilgisayarların ücretsiz olan oyunlar bölümünden tanımaktadır. Bunun beraberinde, iskambil kartları ile oynanan kağıt falı da bir hayli yaygındır.

Solitaire Nasıl Oynanır?

Solitaire oyunu elli iki deste kart ile beraber oynanmaktadır. Yedi kart yan yana dizilmektedir. İlk dizilmiş olan kartlar açık bir şekilde dizilmektedir. Daha sonra ise oynanmaya başlayınca ikinci ve üçüncü olan kartlar da açık bir biçimde dizilmeye başlanmaktadır. Bu şekilde yapılarak yedi sıralı şekilde kartlar dizilmeye başlanmaktadır. Kart dizilimi işlemi gerçekleştirilirken her sıranın ilk kartı açık olacak biçimde dizilme işlemi tamamlanmış olmaktadır. Kartlar dizilirken bir siyah ve bir kırmızı olacak biçimde alt alta dizilmeye başlanmaktadır. Boş kalmış olan haneye papaz konulur iken alt alta öbür Siri’lerin de tamamlanması gerekmektedir. Bu biçimde son sayıya kadar bütün kağıtlar dizilmeye başlanmaktadır. Böylece oldukça kolay bir şekilde oyun oynanmış olmaktadır.

Solitaire Oyununun Kuralları Nelerdir?

Oyun web üzerinden online bir biçimde oynanmaktadır. İnternet sitesine giriş yapıldığın takdirde oyun hakkında çok sayıda kurallar yer almaktadır. Bu kurallar şu şekilde ifade edilmektedir:

Kart oyunu toplamda 52 tane jokersiz deste kart ile oynanmaktadır. Kart dağıtımının yapılmasının ardından elde 24 tane kart kalmaktadır.

Ortaya toplam yedi tane kart dizilmekle beraber ilk dizi içerisinde bir açık kart, ikinci dizi içerisinde bir açık bir kapalı kart, üçüncü diziden ise bir açık iki kapalı kart olacak biçimde devam edilmektedir. As alım olduktan sonra ise bölüm farklılığı da olmaktadır.

Üst tarafa açık olan kartların orta kısmında yer kaldıysa o kısma alınmaktadır.

Oyunu oynama esnasında sitenin belirlediği kurallara göre oynanması ile birlikte herhangi bir sıkıntı yaşamadan oyun bitirilmiş olmaktadır.

Solitaire'de Kaç Kart Açılır?

Solitaire oyununda kartların masaya dizilmesinin ardından destenin kalanından üçlü ya da tekli bir şekilde kart açılmaya başlanmaktadır. Klasik Solitaire, çoğu zaman üçlü kart açılarak oynanmaktadır.