Solan bitkileri canlandırmak mümkün! İşte yöntemleri...

İşte solan bitkileri canlandırmanın yolları...

- Canlı olup olmadığına bakın

Bitkileriniz kahverengiye döndüyse ve bazı yapraklarını kaybetmiş olsa bile, bu tamamen solduğunu göstermez. Eğer hala birkaç yeşil yaprağı ve esnek gövdesi varsa, bitkinizi canlandırabilirsiniz.

- Suyunu kontrol edin

Aşırı sulanan bitkiler solmuş görünebilir ve çok nemli toprağı olan ölü gibi görünen kahverengi ya da sarı yapraklara sahip olabilir. Bitkinizi sulamadıysanız, yapraklar kahverengidir ve kenarları da kuru veya kıvrılmış olacaktır. Aşırı sulamada bitkinin ölmesine neden olabilir. Ancak susuz kalmamasına da dikkat edin.

- Işık alıp almadığına dikkat edin

Çiçeğinizin yakın zamanda yerini değiştirdiyseniz, olduğu yerde yeterince ışık almıyor olabilir. Yerini değiştirmeseniz de ışık durumu değişebilir. Bu nedenle çok fazla ışığa gerek varsa bitkinizi daha güneşli bir alana taşımayı deneyin. Aynı durum çok fazla güneş alan bitki için de geçerli.

- Nemli bir yer bulun

Bitkiler suyu yapraklarından ve köklerinden alır. Bu yüzden bitkinizin toparlanmasına yardımcı olmak için fazla güneşli ve kuru olmayan nemli bir yerde tutun.

- Bitkinizi dikkatlice besleyin

Bitkilerin de besin takviyesine ihtiyacı vardır. Beslenmesini sağlayarak kısa sürede toparlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Diğer eksiklikler haftalarca devam edebilir ve tamamen iyileşemeyebilir. Ancak bu durum ev bitkilerinde nadirdir.