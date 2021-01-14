Soğuk havalarda bebekler nasıl korunmalı?

Aşırı soğuk havalarda bir yere arabayla gidilmeyecekse bebekler dışarı çıkarılmamalı. Soğukluk eksi derecelerde olmasa bile rüzgarın soğukluğu tehlikeli olabilir. Bebekler henüz kendi vücut sıcaklıklarını sağlayamazlar. Uzmanlar, soğuk havanın birkaç dakika ile sınırlı olmasını ve kar oynamanın bile büyüdükleri zamana saklanmasını öneriyor.

Bebekler yetişkinlerden daha hızlı ısı kaybeder ve yaşları ne kadar küçükse, soğukla o kadar az başa çıkabilirler. İşte bebeğinizi kış aylarında sıcak ve güvende tutmanın yolları...

- Bebeğinizi sıkı giydirin

Bebeğinizi kat kat giydirin ve yanınıza bir battaniye alın. En alta tulum giydirmek rahat olabilir. Üzerine de pantolon ve uzun kollu bir kazak giydirebilirsiniz. En son montunu, ellerini ve ayaklarını sıcak tutmak için eldiven, şapka ve çorap ile tamamlayabilirsiniz. Pamuklu ve müslin gibi nefes alabilen kumaşların tercih edilmesinde fayda var.

- Pusetini örterken dikkatli olun

Pusetin üzerine bir battaniye örterek korumak isteyebilirsiniz. Ancak, bu şekilde içerideki havayı da engelleyebilirsiniz. Battaniye yerine, birçok bebek arabasında, hava sirkülasyonunu sağlayan özel kılıflar yer alır. Eğer yoksa, bebeğinizi sıkı giydirin ve bebek arabasının içinde sıcak tutmak için battaniyeyi göğüs altı hizasına getirin.

- İç ortam sıcaklığını dengede tutun

Bebeğiniz için çok soğuk olmasından endişe edebilirsiniz ama iç ortamın çok fazla sıcak olması da sorun olabilir. İç mekanda havadaki nem düşük olabilir ve nem eksikliği bebeğinizin cildini kurutabilir. Bunu engellemek için iç ortam sıcaklığını gün boyu dengede tutun. Uyuduğu zamanda da yeterince sıcak tutmak için uyku tulumu giydirebilirsiniz.

- İşaretlere dikkat edin

Eğer bebeğiniz çok üşüyüp titremeye başlarsa, elleri, ayakları ve yüzü soğumuşsa hemen içeri sokun. Üşüyen cildini nazikçe ısıtmaya çalışın. Sıcak giysiler giydirin. Eğer birkaç dakika içinde düzelmezse doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz.

- Cildini kurumaktan koruyun

Soğuk hava ve düşük nem cildin kurumasına neden olabilir. Ayrıca, su da cildini kurutabilir. Çoğu bebeğin kışın her gün yıkanması gerekmez. Banyo sırasında su çok sıcak olmamalı ve uzun süre banyoda tutulmamalı.