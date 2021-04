Soğan Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Soğan Kürü Faydaları Ve Tarifi

Soğan evlerimizde yemek yaparken kullandığımız bir sebze olmanın dışında, içeriğinde bulunan A, B ve C vitamini, silis, iyot, kükürt, fosfor gibi maddeler de antibiyotik görevi yapan içerikleri ile hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olan sebzelerdir.



Soğan Kürü Nedir?



Soğan kürü, soğanın mucizevi faydalarından yararlanmak için yapılan ve ilaç kadar etkili olan bir kür çeşididir.



Soğan Kürü Ne İşe Yarar?



Soğan vücudun antioksidanlardan arındırılmasından, zayıflamaya, cilt sağlığından depresyona kadar pek çok derde deva oluyor. Günümüzde genellikle zayıflamak amacı ile kullanılan bu kür, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.



Soğan Kürü Neye İyi Gelir?



Soğan kürü, kilo vermeye yardımcı olan ve bunun yanında iyi huylu prostat büyümesi, miyom, polikistik over, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıkları tedavi edici özelliğe sahip olan doğal bir kürdür. Soğan, doğal antibiyotik olarak da bilinen bir sebzedir. İçinde bulunan A, B ve C vitamini, fosfor, silis, kükürt iyot gibi maddeler içermesi, hazmı kolaylaştırır ve antibiyotik görevi görmesi açısından oldukça faydalıdır.



Soğan Kürü Nasıl Yapılır? Soğan Kürü Tarifi



Soğan kürü hazırlamak için 2 bardak içme suyu ve 2 adet kahverengi soğandır. Öncelikle soğanın kabuklarını soymadan iyice yıkamanız gerekir. Daha sonra sirkeli su içinde soğanları 15-20 dakika bekletmeniz gerekir. Ardından bir tencere içerisinde suyu kaynatıp su kaynamaya başladığı zaman içine dörde bölmüş olduğunuz soğanları da ilave etmeniz gerekir. Soğanları yumuşayıncaya kadar pişirip, pişen soğanları da cam bir kavanoz içine süzmeniz gerekir. Hazırladığınız soğan kürü suyunu ılındıktan sonra tüketebilirsiniz.



Soğan Kürü Faydaları

-Soğan kürü, kadınlarda görülen çikolata kisti ve miyom oluşumuna karşı tedavi edici özelliğe sahiptir.

-Kadınlarda sık sık görülen adet düzensizlikleri gidermek için açısından oldukça etkilidir.

-Vajinal akıntıları önlemeye yardımcı olur.

-Cilt yüzeyinde oluşan akne ve iltihaplı sivilcelerin iyileşmesinde etkilidir.

-Menopoz döneminde soğan kürü düzenli bir şekilde kullanılıyorsa, menopoz şikayetlerinde önemli ölçüde azalmalar görülür.

-Kıl dönmesi tedavisinde oldukça etkilidir.

-Soğan kürü, düzenli kullanıldığı zaman hamile kalmak isteyenlere yardımcı olur.

-Soğan kürünün içeriğinde sulfosid bulunur. Bu da antibiyotik özelliği taşıdığını gösterir.

-Dolaşım sistemini düzenleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Prostatta meydana gelen iltihapların azalmasını sağlar. Bu sayede prostat nedeni ile ortaya çıkan ağrılar da önemli ölçüde azalır.

-Balgam söktürücü Vücuttaki yağlanmaları azaltır ve zayıflamaya yardımcı olur. Özellikle de grip, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerin tedavisinde sıkça kullanılır.

-Uykusuzluk ve stres gibi sorunların çözümünde oldukça etkilidir. Soğan kürünün sakinleştirici özelliği vardır.

-Sinüzit tedavisinde kullanılan besinler arasında yer alır.

Soğan Kürü Kullanımı

-Soğan kürü kullanırken en dikkat edilmesi gereken nokta, kullanım süresidir. Soğan kürü, 6 ayda bir kez 15 günlük bir süre ile uygulanır. 15 günlük kullanımdan sonra 6 ay sonra tekrar kullanılabilir.

-Hazırladığınız kürü ılık bir şekilde tüketmeniz gerekir.

-Soğan kürünün taze olması için kürü, günlük olacak şekilde hazırlamanız gerekir. Soğan kürünü önceden hazırlayarak saklarsanız, aynı etkileri görmeyebilirsiniz.

-Soğan kürü, öğle ve akşam yemeklerinden önce olacak şekilde aç karnına bir bardak olarak tüketilmesi gerekir.

-Kür yapımında kullanacağınız soğanların taze olmasına dikkat etmeniz gerekir.