Soğan Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Soğan Kürü Faydaları Ve Tarifi

Soğan kürünün içeriği kadar nasıl hazırlandığı da oldukça önemlidir. Günlük olarak taze tüketilmesi tavsiye edilen kür, bekletildiği takdirde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin 2 -3 gün boyunca bekletilen soğan kürünü içenlerde mide bulantısı, karın ağrısı ve şişkinliği şikayetleri görülür. Bunun önüne geçmek için hazırlanan kürün 24 saat içerisinde tüketilmesi gerekir.



Soğan Kürü Nedir?



Soğan kürü, beyaz soğanlarla hazırlanan ve aç karnına içilmesi gereken bir kürdür. Evde kolaylıkla hazırlanan bu kürün içine tercihe bağlı olarak çeşitli baharatlar atılabilir. Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelen tarçın, soğan kürlerinde kullanılan baharatların başında geliyor. Bunun dışında karanfil ve zencefil ile birlikte hazırlanan kürler de aynı etkiye sahiptir.



Soğan Kürü Ne İşe Yarar?



Diyet listelerinde sıklıkla yer alan soğan kürünün en büyük faydalarından biri, vücudun yağ - kas dengesini sağlamak. Akşamdan hazırlanan soğan kürleri sabahları aç karnına içildiğinde yağları yakar. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin haftada 2 ya da 3 kez soğan kürü tüketmesi öneriliyor.



Beslenme uzmanlarına göre sadece soğan kürü tüketmek kilo vermeye yardımcı olsa da diyet programları spor ve egzersizlerle desteklenmelidir.



Soğan kürünün en büyük faydalarından bir diğeri hem idrar hem de balgam söktürücüdür. Esasında balgam enfeksiyona karşı vücudun ürettiği bir mukus türüdür. Fakat bu mukusların olması gerekenden fazla üretilmesi yutkunmada zorluk, nefes darlığı ve boğaz ağrısı gibi belirtilerin görülmesine neden olur.



Günde 1 ya da 2 fincan soğan kürü içmek ise balgamların atılmasını kolaylaştırır. Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde tüketilen soğan kürü, boğazdaki enfeksiyonların diğer dokulara sıçramasını önler. Gribal enfeksiyona karşı vücudun direncini korur ve dokuları iltihaptan temizler.



Soğan Kürü Neye İyi Gelir?



Düzenli aralıklarla soğan kürü tüketen kişilerde strese bağlı olarak ortaya çıkan uyku bozuklukları yarı yarıya azalır. Uykuya dalmakta güçlük çekenler ve yorgun uyananların bu yöndeki şikayetlerini de giderir. Bunun için soğan kürünün gece yatmadan en az 2 saat önce tüketilmesi öneriliyor.



Soğan Kürü Nasıl Yapılır? Soğan Kürü Tarifi



Sofralarımızda kullandığımız birçok soğan çeşidi var. Bunların başında kırmızı soğan, arpacık soğanı ve taze soğan geliyor. Ancak sağlığa birçok açıdan faydalı olan kürü yapmak için sadece beyaz soğan kullanılmalıdır. Bu sebzenin içinde yer alan vitaminler ve mineraller, diğer soğan çeşitlerine göre daha fazladır.



Kaynamaya başlayan suya küçük parçalar halinde kesilmiş beyaz soğanlar ilave edilir. Yaklaşık 4 -5 dakika kaynadıktan sonra soğan kürü fincanlara boşaltılıp bekletilir. Ilık bir şekilde tüketilmesi gereken kürün içine çeşitli baharatlar eklenebilir.



Soğan Kürü Faydaları



Adet düzenleyici kürlerin başında gelen soğan kürü, regl ağrılarını dindirir. 2 hafta boyunca her gün içildiği takdirde vajinal kistlerin küçülmesinde etkilidir. Beyaz soğanın içinde yer alan mineraller, bağışıklık sistemini hastalıklara karşı korur.



Soğan kürünün az bilinen faydaları arasında sivilce ve siyah noktaları geçirmesi geliyor. Cildin yağ oranını dengeleyen kür, cildi sık sık kuruyan kişiler tarafından da içilebilir.



Soğan Kürü Kullanımı



Soğan kürü, tok karnına içildiği takdirde karın ağrısına ve mide ekşimesine neden olabilir. Aç karnına içilmesi gereken kürlerde kullanılan soğanların taze olmasına dikkat edilmelidir.