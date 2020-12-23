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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Sofranızdan eksik etmeyin! Ancak brokoli tüketirken buna dikkat edin

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Sofranızdan eksik etmeyin! Ancak brokoli tüketirken buna dikkat edin
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Brokoli vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin bir besin. Ayrıca başta kanser karşı koruyucu etkisi olmak üzere pek çok faydası var? Peki brokoli nelere iyi geliyor? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Brokolinin içeriğinde sadece bitkilerde bulunan ve antioksidan özelliğe sahip kimyasallar sayesinde kanser yapıcı hücrelerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğunu ifade eden Diyetiysen Duygu Çalışkan Oktay, diğer faydalarını şöyle sıraladı:

- Düzenli brokoli tüketiminin içeriğindeki antioksidanlar ve anti-infamatuarlar sayesinde prostat, kolon, meme, safra kesesi ve yumurtalık kanserleri riskini azaltabileceğine dair güvenilir sonuçlar bulunmaktadır.

- Folat, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliği ile ortaya çıkan homosistein yüksekliğinin kalp hastalıklarında önemli bir etkisi vardır. B vitaminlerinden zengin olan brokolinin ise bu tip kalp hastalıkları riskini azalabileceği düşünülmektedir.

- Brokolinin sahip olduğu lif içeriği sindirim yolunda kolesterolü bağlayarak kolesterol düşürücü etkisi sağlar.

- Çiğ brokoli midede helicobakter pilorinin çoğalmasını ve mide duvarına yerleşmesini engeller.

- Brokolinin alerji yapıcı maddelerin vücuda olan etkisini de azaltabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır. Bu etki kaempferolün anti-inflamatuar etkisinden kaynaklanır.

- Maküler dejenerasyon, katarakt gibi göz hastalıklarında olumlu etkisinin olabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır.

Faydalı olması için buharda birkaç dakika pişirilmeli

Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor. Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur” önerisinde bulundu.

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Her derdin devası brokoli Faydaları saymakla bitmiyor
Her derdin devası brokoli! Faydaları saymakla bitmiyor
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