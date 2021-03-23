Siyah nokta nasıl geçer? Doğal siyah nokta maskesi önerileri

Siyah noktaların alın ve burun bölgesinde görülmesinin nedeni yüzün bu bölgelerinde yağ bezlerinin daha aktif çalışmasıdır. Siyah noktalar hızlı bir şekilde yok olmazlar. Bu nedenle cilt temizliğine önem verilmeli ve günlük bakım rutininin aksatılmaması gerekir.

Ayrıca siyah noktalar el ile sıkıp çıkarmaya çalışılmamalıdır. Aksi halde gözeneklerde yer alan hücreler zarar görebilir ve bunun sonucu olarak iz bırakabilirler. Yüzde oluşmuş çukurlu lekelerin çoğu sivilce ve siyah noktaları sıkmaktan kaynaklanır.

Siyah nokta nasıl geçer?

Aşağıda sıralayacağımız bakım önerileri cildinize iyi gelmediği takdirde bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Bakım ürünleri yağ içermemeli

Yağ içeren ürünler genellikle yeni siyah noktalara zemin hazırlar. Bu nedenle yağsız nemlendirici ve makyaj malzemelerini kullanmanızda fayda var.

Düzenli bir şekilde yıkama

Uyandıktan sonra ve cilt yüzeyinde biriken yağı gidermek adına yüzünüzü yatmadan önce yıkamalısınız. Ayrıca cilt yıkanırken kızartmayan ya da tahriş etmeyen yumuşak temizleyici kullanılabilir.

Pamuklu yastıklar tercih edilmeli ve sıklıkla değiştirilmeli

Hassas cilt yapılarına sahip kişilerin yastık tercihleri de en az günlük bakım ürünleri kadar önem taşıyor. Yastık kılıflarının sık bir şekilde değiştirilmesi siyah nokta ve akne ile mücadele etmede oldukça etkili. Bu yüzden belli aralıklar ile yastık kılıfları değiştirilmeli.

Siyah Noktalar için Maske Tarifi

Malzemeler:

1 buçuk tatlı kaşığı kil

1 tatlı kaşığı badem yağı

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Malzemelerin hepsini karıştırarak cildinize sürün. 40 dakika beklettikten sonra yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinizi bir de soğuk su ile yıkayın. Bir nemlendirici sürerek işleme son verebilirsiniz. Bu doğal maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Karbonatlı Siyah Nokta Maskesi

Bir miktar karbonatı yoğun kıvama gelinceye kadar suyla karıştırın. Karışımı siyah noktaların en çok görüldüğü bölgelere parmak uçlarınızla sürdükten sonra kuruyana kadar bekleyin. Karbonat maskesi gözenekleri dolduran fazla yağı alır ve ölü cilt hücrelerini temizler. Çok sık kullanmamaya dikkat edin, aksi halde cildinizi kurutabilir.

Zerdeçal ve Naneli Siyah Nokta Maskesi

Malzemeler:

2 çay kaşığı kuru nane

1 avuç taze nane yaprağı

1 tutam toz zerdeçal

Hazırlanışı:

Öncelikle kuru nane veya taze nane yaprağıyla çay hazırlayın. Daha sonra bu çaydan bir miktar toz zerdeçala ekleyin. Karışım yoğun bir krem kıvamında olmalı. Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 10-15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Kil maskesi

Toz kili yoğun bir krem kıvamına gelinceye kadar elma sirkesiyle karıştırın. Gereken kıvamı elde etmek için sirkeyi azar azar dökün. Karışımı yüzünüze sürdükten sonra 10-15 dakika bekleyin. Parmağınızla maskeye dokunduğunuzda kuru olması gerekiyor. Daha sonra ılık suyla maskeyi çıkarın.

Tuz ve Limonlu Siyah Nokta Maskesi

Malzemeler:

1 limon

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Yarım limonu, tuz, yoğurt ve balla karıştırarak yüzünüze sürün. Etkisini daha iyi göstermesi için parmak uçlarınızla çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika kadar masaj yaparak sürdükten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.