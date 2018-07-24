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Sivrisinekleri evden uzak tutmanın yolları

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Sivrisinekleri evden uzak tutmanın yolları
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Yaz aylarına veda ettik ama hala sıcak havalar devam ediyor. Sıcak havalarda çoğumuzun kabusu olan sivrisinek sorunları hala devam ettiği için sizlere sivrisinekleri evinizden uzak tutacak basit öneriler vereceğiz.

Sivrisinek ısırıkları, kaşıntı, kızarıklık ve hatta yara gibi cilt sorunlarını da yol açıyor. Neyse ki özellikle sivrisineklerin evinizin yakınlarında bile dolaşmaması için ilginç bir yöntem var. Ev yapımı tuzak için fazla malzemeye de ihtiyacınız yok. Aşağıdaki gereçleri bir araya getirdiğinizde sivrisinekler evinizden nefret edecek.

Malzemeler:

• Buz torbası
• Sofra tuzu
• Birkaç bozuk para
• Su

Buz torbasının içine malzemeleri doldurun ve kapınızın üstüne asın. Yöntemin işe yaraması için torbanın ışık alması gerekiyor. Bu sebeple, torbanın güneş gören bir yerde olması şart. 

Sivrisinekleri evden uzak tutmanın yolları

SİVRİSİNEK VE SİNEKLER BUNDAN NEDEN NEFRET EDİYOR?

Çoğu sivrisinek ve sinek kovucu karışımlarda, onların nefret ettiği kokular yer alıyor. Ancak bu yöntemin kokuyla alakası yok. Suyun içindeki parlak bozuk paralar sinekleri rahatsız ediyor. Sineklerin göz yapıları özel olduğundan bu tür parlaklıkların yanına yaklaşamıyorlar. İnsan gözü ışık kırılmasına karşı dayanıklıyken sivrisinek ve sinekler buna karşı çok zayıflar. Altı gözleri bulunan sinekler dünyayı mozaik görürler. Bozuk paraların yarattığı ışık kırılması da onlar için son derece sinir bozucudur, sinek ve sivrisinekleri kaçırır.

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