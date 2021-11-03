Sivrisineklerden nasıl kurtuluruz? Sivrisinek gelmemesi için ne yapılır, ısırmamasını ne engeller?

Sivrisineklerden kurtulmak için pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Eğer siz de yaz aylarında sivrisinek şikayeti yaşıyorsanız bu yöntemleri uygulayarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.



Sivrisineklerden Nasıl Kurtuluruz?



Lavanta Kokusu



Sivrisineklerin en sevmediği kokuları başında lavanta yağı yer almaktadır. Lavanta kokusundan nefret eden sivrisinekler lavanta yağının olduğu yerlere gelmezler. Eğer yatağınızın başına bir miktar lavanta yağı eklerseniz sivrisinekler gelmeyecektir.



Duş Almak

Sivrisinekler terli vücutlara oldukça fazla gelmektedir. Yaz aylarının da sıcak günlerin artması ile birlikte vücutta ter üretimi de artmaktadır. Bundan dolayı sık sık duş almak çok önemlidir. Duş aldığınızda terlerden kurtulduktan sonra sivrisinekler gelmeyecektir. Gece daha da rahat bir uyku çekeceksiniz.



Portakal

Sivrisineklerin sevmediği bir diğer koku ise portakal kokusudur. Portakal kokusu en çok tercih edilen kokuların başında yer almaktadır. Son derecede doğal bir koku olarak portakal kokusu birçok kişinin tercih ettiği bir yöntemdir. Portakalı gece yatarken yakınlarınızda bulundurabilir ve bu şekilde sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Karanfil ve Limon

Karanfil ve limon yöntemi ile de kısa süre içerisinde sivrisineklerden kurtulmak mümkündür. Limonu ortadan ikiye kesin ve sadece bir yarısını alın. Daha sonra 5-6 karanfil çekirdeğini bu limonun yarısına dikin. Eğer limonun yarısı daha büyük ise bu karanfil çekirdeklerini daha da fazla arttırabilirsiniz. Bu şekilde hem limon kokusu ve hem de karanfil kokusu sivrisinekleri hızlı bir şekilde bulunduğu ortamdan uzaklaştıracaktır.



Defne

Defne yaprağı da sivrisineklerden uzaklaştırabilecek muhteşem bir çözümdür. Eğer yakınlarınızda bir defne ağacı varsa defne ağacının iki tane yaprağını koparmanız yeterli olacaktır. Defne ağacı yaprağının kokusu sivrisineklerin en nefret ettiği kokular arasında yer almaktadır. Bu şekilde defne kokusu ile sivrisineklerden kurtulma şansınız vardır.



Sivrisinek Gelmemesi İçin Ne Yapılır?



Biberiye Yağı

Biberiye yağının çok keskin bir kokusu vardır. Eğer bu kokuyu bulunduğunuz odanın dışına koyarsanız sivrisineklerin gelmesini engelleyebilirsiniz. Sivrisinekler biberiye yağının kokusundan oldukça fazla etkilenirler. Dolayısıyla biberiye yağının olduğu eve gelmezler.



Sarımsak

Sivrisineklerin gelmemesi için sarımsak da kullanabilirsiniz. Sarımsak kokusundan oldukça fazla nefret eden sivrisinekler o ortama gelmezler. Eğer kurutulmuş sarımsağı evinizin belirli köşelerine asarsanız sivrisinekler artık sizi rahatsız etmeyecektir. Aynı zamanda sivrisinekleri de kovucu etkisi bulunmaktadır.



Açık Renkli Giysiler

Eğer gece yatarken koyu renk yerine açık renk giyerseniz sivrisinekler yine sizi rahatsız etmeyecektir. Özellikle yaz aylarında pijamanızı buna yönelik olarak seçmeniz çok önemlidir. Eğer koyu renkli kıyafetler tercih ederseniz sivrisinekler sizi daha da fazla rahatsız edecektir. Bundan dolayı açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sivrisinek Isırması Nasıl Engellenir?



1) Fesleğen

Fesleğen kokusu çok güzel olan bir bitkidir. Eğer evinizde fesleğen beslerseniz fesleğen kokusundan ötürü sivrisinekler sizi ısırmayacaktır. Evinizde özellikle yanı başınızda yatarken fesleğen bitkisini bulundurabilirsiniz. Bu sayede sivrisinekler sizi ısırmayacak ve daha rahat bir uyku çekeceksiniz. Fesleğen yaprakları da oldukça hoş ve güzel kokar.



2) Reyhan

Sivrisinek ısırmasını engellemek için reyhan bitkisini de evde bulundurabilirsiniz. Bu sayede sivrisinekler bulunduğunuz ortama gelmeyecek ve sizi ısıramayacaktır.