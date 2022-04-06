Sitikolin nedir, ne işe yarar? Sitikolin faydaları ve vücuda etkisi

Yaşla birlikte normal olarak ortaya çıkan hafıza ve düşünme becerilerinde azalma gözlemlenebiliyor. Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz sitikolin ise hafızayı güçlendirdiği ve vücudu zinde hissettirdiği konusunda araştırmalar yer alıyor. Peki, sitikolin nedir, ne işe yarar? İşte sitikolin hakkında merak edilenler...

Sitikolin nedir?

Sitikolin, vücutta doğal olarak oluşan bir beyin kimyasalıdır. İlaç olarak ağızdan takviye olarak alınır veya damara enjeksiyon veya kas içine atış olarak verilir.

Sitikolin ne işe yarar?

Sitikolin, fosfatidilkolin adı verilen bir beyin kimyasalını artırıyor gibi görünüyor. Bu beyin kimyasalı beyin fonksiyonu için önemlidir. Sitikolin ayrıca beyinde mesaj gönderen diğer kimyasalların miktarını da artırabilir.

Yaşla birlikte normal olarak ortaya çıkan hafıza ve düşünme becerilerinde azalma. Sitikolin almak , 50 ila 85 yaş arasındaki kişilerde hafıza kaybına yardımcı oluyor gibi görünüyor.

Sitikolin zararları nelerdir?

Hamilelik ve emzirme : Sitikolin'in hamileyken veya emzirirken güvenli olup olmadığını bilmek için yeterli güvenilir bilgi yoktur. Güvenli tarafta kalın ve kullanmaktan kaçının.

Mutlaka doktorunuza danışın ve danışmadan asla kullanmayın.