Şişe kapaklarından gemi nasıl yapılır?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, su oyunlarının çocuklara neler kattığını sıraladı, şişe kapaklarından gemi yapımının malzemeleri ve hazırlanışı hakkında bilgi verdi.

Motor becerileri



Bebekler ve küçük çocuklar akan bir suyu ya da suda yüzen bir oyuncağı yakalamaya çalıştıkça kavrama, tutma, iki parmağıyla kıstırma gibi el ve parmak hareketlerini, kaplara su doldurup boşalttıkça el-göz koordinasyonunu geliştirirler.

Denge ve kuvvet

Çocuklar suyun içindeyken sadece etrafa su sıçratıyor gibi görünüyor olsa da suda oynanan oyunlar denge ve kuvvetini artırmaya yardımcı olur. İçi su dolu kovaları taşıyan ve boşaltan çocukların büyük kas grupları güçlenir.

İletişim ve sosyalleşme



Kısıtlı alan içinde ve sınırlı sayıda malzeme seçenekleriyle oynamak, çocuklara birbirleriyle paylaşmayı ve birlikte çalışmayı öğretir. Su oyunları, ortak mekanların içinde çocukların hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine fayda sağlarken, birlikte oynayan çocukların iletişime geçmesine fırsat verir. Aynı şekilde oyun sırasında siz de çocuğunuzla iletişime geçerek ona yeni kelimeler öğretebilir, düşünmesini sağlayabilir, hafızasını kullanmaya ve fikir geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Öğrenme



Su, çocukların fiziksel deney ve gözlem yoluyla öğrenmesi için pek çok olanak sunar. Çocuğunuz kum, taş, sabun, boya gibi katı maddelerini suyla karıştırarak yeni keşiflerde bulunabilir. Deniz, göl ve su birikintilerinde balık, kurbağa, yosun gibi çeşitli deniz canlılarını gözlemleyebilir. Hatta oyun sırasında oyuncak kovasına doldurduğu suyla dolu, boş, yarım gibi ölçü kavramlarıyla tanışabilir. Suyun üzerindeki kağıttan bir geminin, bir dal parçasının yüzdüğünü veya battığını görerek merakını neden ve nasıl sorularının cevaplarını aramaya yönlendirebilir.

Canlanma



Suyla oynamak küçük çocukların sakinleşmelerine ve canlanmalarına yardımcı olur. Su sıçratmak, sürekli hareket halinde olmak ve yüzmek biriken enerjilerini atarak rahatlamalarını sağlar. Kapları doldurup boşaltma, ellerini suda gezdirme gibi sakin ve tekrarlamalı oyunlar, aynı bir kitaba veya boya yapmaya dalması gibi çocukları gevşetir ve rahatlatır.

Yaratıcılık ve hayal gücü



Su oyunları ile oynarken ailelerin çocuklarına katılması ve iletişim kurması, çocukların düşünsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu şekilde çocukların yaratıcılıkları ve hayal güçleri de gelişir ve genişler. Oyun esnasında oynadığı oyuncak ve materyalleri çeşitlendirmek, yeni oyun fikirlerini ve yaratıcılığını tetikleyecektir.

Fotoğraf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.

Malzemeler

Şişe kapağı

Renkli kağıt

Çöp şiş çubuğu

Yapıştırıcı

Yapılışı

Renkli kağıtlar gemilerin yelkeni olacak şekilde üçgen kesilir.

Çöp şiş çubukları ortadan ikiye bölünür.

Şişe kapaklarına çubuklar yapıştırıcı ile sık şekilde yapıştırılır.

Kesilen üçgenler çubuklarla görselde görüldüğü gibi yapıştırılır.

Bir kaba bir miktar su konur (İçerisine mavi boya ekleyip deniz görüntüsü verebilirsiniz).

Gemiler suya yerleştirilir.

Öneri: Biz etkinlikte gemileri nefes egzersizi olması için üfleme yöntemi ile ilerlettik. Sizler daha çeşitlendirebilirsiniz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur