Sırt ağrısını böbrek taşı sandı, doğum yaptı! Tam dokuz ay boyunca hamile olduğunu anlamadı

Rebecca Johnson 9 Eylül sabahı sırt ağrısıyla uyandı. Ağrıyı çok önemsemedi, yanlış uyku pozisyonu ya da sinir sıkışması gibi sebeplerden olabileceğini düşündü. Bir ağrı kesici içti ve işe gitti.

Özel eğitim öğretmeni olan Rebecca, o sabah okula vardığında ağrıdan iki büklüm olmuştu.

Rebecca, çok geçmeden yürüyemeyecek hale geldi. Sırtı zonkluyordu ve sürekli idrara çıkma ihtiyacı hissediyordu. Yaşadığı semptomların sebebinin böbrek taşı olduğunu düşündü.

Rebecca ve eşi Lee, acil şekilde hastaneye gittiler. Bir doktorla görüşmeyi beklerken, ağrı her dakika daha da şiddetlendi.

9 ve 1 yaşlarında iki kızı olan Rebecca, "Eşime bunun daha önce yaşadığım her doğum sancısından daha kötü olduğunu söylüyordum. O kadar yüksek sesle bağırıyordum ki” dedi.

Kendisini muayene eden hemşireler de böbrek taşı olduğundan şüphelendiler ve onu özel bir odaya aldılar.

TUVALETE GİTMEK İÇİN KALKTI DOĞUMA BAŞLADI

Aniden Rebecca’nın belden aşağısı ıslandı, bunun kontrol edemediği idrar olduğunu varsaydı. Daha sonra hemşirelere tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Rebecca tuvalete gitmek için ayağa kalkarken çok zorlandı ve ve yatağın yanındaki komodin üzerine oturdu. Tam bu sırada içinden bir şeyin hareket ettiğini hissetti.

Hemşire şok içinde “Bu bir kafa!" diye bağırdı. Rebecca, tam zamanında bir kız bebek dünyaya getiriyordu. Hamile olduğundan haberi yoktu.

"Beynimde panik yaşıyordum. Kocamın yüzü bembeyaz kesilmişti” diyen Rebecca o anları şöyle anlattı:

“Doğum için beni bir sedyeye taşıdılar. Çığlık atmaya ve ıkınmaya başladı. Üç veya dört itme ile doğurdum. Eşime bakıyor ve 'Neler oluyor?' diyordum.”

TEDAVİ İLE ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞLARDI

Yaşananlara ikisi de inanamıyordu. Çift 2011'de evlenmiş ve yıllarca aile kurmaya çalışmışlardı. Doğurganlık tedavilerinden sonra, ilk kızları Clara Snow'u 2016'da kucaklarına almışlardı.

Clara’nın doğumundan sonra doktorlar çifte, herhangi bir müdahale olmadan çocuk sahibi olamayacaklarını söyledi.

Ancak sekiz yıl sonra hayatlarında bir mucize gerçekleşti. Rebecca doğal yolla hamile kaldı. İkinci kızları Cecilia Lyn, Ağustos 2024'te dünyaya geldi.

Rebecca, "Bunun büyük bir tesadüf olduğunu, bir daha asla olmayacağını düşünmüştük” dedi.

İKİ TEST YAPTI İKİSİ DE NEGATİF ÇIKTI

Şubat 2025’te Rebecca, sütünün kesildiğini fark etti. Bu yeni bir hamilelik belirtisi olabilirdi. Ancak aynı şey ilk kızının doğumundan altı ay sonra da olmuştu.

Rebecca yine de emin olmak için iki gebelik testi yaptı ve ikisi de negatif çıktı.

Nisan ayında alt karın bölgesinde ağrı yaşamaya başlayan ve polikistik over sendromu olduğu için bunun bir yumurtalık kisti olduğunu düşünen Rebecca, “Bir gün işten izin aldım, sıcak bir duş aldım ve ağrım hafifledi. İkinci kızımı doğurduktan sonra adetim geri gelmemişti, ki bu PKOS'ta normal olabiliyor. Adet döngünüzün geri gelmesi bir yıla kadar sürebilir" diye konuştu.

Sonraki aylarda, olağan dışı hiçbir şey görünmüyordu. Rebecca sık sık yorgun olduğunu, ancak bunu tam zamanlı çalışırken küçük bir çocukla ilgilenmeye bağladığını söyledi. Ayrıca önceki hamileliğinden kalan kiloları pek kaybetmediğini fark etti, bunu da polikistik over sendromuna yordu.

Rebecca, "Hamilelik aklımın ucundan bile geçmedi," dedi.

Bebek geldiğinde, hastane personeli de ebeveynler kadar şaşkındı. Hastanede doğum ünitesi bulunmadığı için Rebecca o akşam başka bir hastaneye nakledildi.

Üç çocuk annesi, "Herkes çok nazik ve sevgi doluydu. Herkes, birdenbire doğan o çılgın bebeği görmeye geldi” ifadelerine yer verdi.

'HER YIL EN AZ BİR TANE GÖRÜYORUZ'

Cleveland Clinic'e göre, gebeliklerin sadece 2.500'de 1'i, ‘kriptik gebelik’ olarak adlandırılan durumda doğuma kadar fark edilmez. Ancak Rebecca’nın doğum yaptığı hastanenin ancak personeli bu vakaların sanıldığından daha sık yaşandığını söyledi.

Hastane başhemşiresi Ashley Cundiff, "Her yıl en az bir tane görüyoruz. Gerçekten eğlenceli bir sabahtı” dedi.

Acil servis hemşirelik direktörü olan ve Rebecca’nın doğumu sırasında orada bulunan Brittney Dillard, o anları "Çok hızlı gelişti. Kesinlikle herkes şoktaydı” sözleriyle anlattı.

Aiesinin Carlee Evangeline adını verdiği sürpriz bebek, 3 kilo 400 gram ağırlığında doğdu ve doktorlar Rebacca’nın 38 ila 40 haftalık gebelik arasında olduğunu söylediler.

Rebecca, "Kızımız mükemmel oldu. Bize doğal yolla çocuğumuz olmayacağı söylenmişti. İkincisi bir nimetti ve bu ise düpedüz bir mucizeydi” ifadelerine yer verdi.

Yine de Rebecca’nın beklemediği bir yenidoğana sahip olma gerçeğine alışması zaman aldı. Komşular, arkadaşlar ve akrabalar, aile hastaneden eve döner dönmez hemen bebek kıyafetleri ve yiyecekler getirdiler.

Carlee'nin gelişi kesinlikle bir şok olsa da, Rebecca ailesinin tamamlanmış hissettiğini söyledi, “Hikâyenin başka türlü ilerlemesini istemezdim” dedi.

BEBEĞİNİ BANYODA DOĞURDU

Bir diğer hikâye de Avustralya’dan… Modellik yapan Erin Langmeid, gebeliğinin 37'nci haftasında banyoda doğum sancısı çekerken hamile olduğunu öğrendi. 7News televizyonunun 2019 yılında yaptığı bir habere göre, düzenli olarak doğum kontrol hapı alan model, 37 hafta boyunca hiçbir rahatsızlık hissetmeden her gün düzenli olarak işine gitti. Doktorların çok ender görülen gizli hamilelik yaşadığını söylediği Erin, doğum sırasında banyoda olduğunu, kendini aniden kötü hissetmeye başladığını ve birkaç saniye içinde de bir bebek doğurduğunu anlattı.

'AŞAĞIYA BAKTIM BEBEĞİN KAFASINI GÖRDÜM'

Yeni Zelanda'da yaşayan 19 yaşındaki Emma Crofts-Wilson, 39 hafta boyunca hiçbir hamilelik belirtisi göstermedi. Emma’nın doğumdan bir gece önce yoğun karın ve bel ağrısı oldu ancak basit bir ağrı diyerek geçiştirdi. Ertesi gün evde yalnızken tekrar sancılandı. Emma, bebeğin kafasını görene kadar doğum yaptığını anlamadı. Mutfağın ortasında kendi başına kızını dünyaya getiren Emma, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Ne olduğundan haberim yoktu. Bıçak saplanırcasına sancılarım vardı. Aşağı baktım ve bebeğin kafasını gördüm. Birkaç dakika sonra bebeğim kucağımdaydı. Büyük bir şok yaşıyordum ancak mutfak makasıyla göbek bağını kesmeyi başardım ve bebeği bir havluya sardım."