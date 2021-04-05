Siroz nedir, neden olur? Siroz hastalığının belirtileri ve tedavisi

Sarılık ve karında şişlik semptomları ile anlaşılan siroz hastalığı, gözlerde sararma, hafıza bozukluğu gibi bulgularla anlaşılması mümkündür.

Siroz nedir?

Siroz, Antik Yunanca'da portakal sarısı ya da koyu sarı renk anlamına gelen "scirrhus" sözcüğünden gelir. Siroz, karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik durumun adıdır.

Siroz neden olur?

Siroz farklı hastalıkların sonucu olarak meydana gelebiliyor. Ülkemizde görülen karaciğer sirozlarının başlıca sebebi ise hepatit B enfeksiyonudur. Bunlar dışında hepatit C & D enfeksiyonları da karaciğer sirozuna sebep olmaktadır. Pek çok ülkede sirozun en yaygın nedeni ise alkol bağımlılığıdır.

Karaciğer hastalığı olarak da bilinen sirozun başka belirtileri ve nedenleri de var. İşte, o belirtilerden bazıları…

Siroz hastalığının belirtileri

Genel olarak bitkinlik, çabuk yorulma, sinirlilik hali, uygusuzluk, unutkanlık gibi belirtiler siroz hastalığının sıklıkla görülen belirtileri arasında yer alır.

Ayrıca erkeklerde kıllanma kaybı da siroz hastalığının belirtilerindendir.

Bunun yanında bacaklarda ödem ve karında assit adı verilen sıvı birikmesi şeklinde de görülebilir.

Hipertansiyon ve varis kanamaları, siroz hastalığının belirtileri arasındadır.

Siroz hastalığının tedavisi

Siroz hastalığında, karaciğere zararlarının olabileceği ihtimali nedeniyle; ilaç, antibiyotik ağrı kesici, mantar ve alkolden uzak durulmalıdır. Tedavisi içinse uzmanlar tarafından uygun diyet programı ile bağışıklık sistemi desteklenmelidir. İleri siroz hastalarında ödem atıcı toksin azaltıcı tedaviler faydalıdır.