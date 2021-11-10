Siroz nedir, neden olur? Siroz hastalığı belirtileri ve tedavisi

Siroz hastalığı, zehirli ve toksik atıkların karaciğerden temizlenememesi ya da zor temizlenmesi nedenli ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Siroz nedir ve neden olur sorusu pek çok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, siroz nedir, neden olur? İşte, Siroz hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgiler...

Siroz nedir?

Siroz, hepatit gibi karaciğeri etkileyen durumlardan kaynaklanan diğer hasar aşamalarından sonra ortaya çıktığı için bazen son dönem karaciğer hastalığı olarak adlandırılır.

Sirozunuz olduğunda bile karaciğeriniz çalışmaya devam edebilir. Bununla birlikte, siroz sonunda karaciğer yetmezliğine yol açabilir ve yaşamı tehdit edebilecek ciddi komplikasyonlar yaşayabilirsiniz. Tedavi sirozun kötüleşmesini durdurabilir.

Siroz neden olur?

Sirozun en yaygın nedenleri şunlardır:

Uzun yıllar boyunca çok fazla alkol içmek

Uzun süre hepatit , özellikle hepatit B veya hepatit C ile enfekte olmak

Karaciğerin aşırı yağ birikmesinden dolayı iltihaplandığı, alkolsüz steatohepatit adı verilen, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) şiddetli bir formu

Siroz ayrıca safra kanallarınızı ( birincil biliyer kolanjitler gibi ) veya bağışıklık sisteminizi (otoimmün hepatit gibi) etkileyen bir sorundan , bazı kalıtsal koşullardan ve belirli ilaçların uzun süreli kullanımından da kaynaklanabilir.

Siroz belirtileri nelerdir?

Sirozun erken evrelerinde herhangi bir semptomunuz olmayabilir.

Karaciğeriniz daha fazla hasar gördükçe şu belirtiler ortaya çıkar:

Çok yorgun ve zayıf hissetmek

Hasta hissetmek (mide bulantısı)

İştahını kaybetmek

Kilo ve kas kütlesi kaybetmek

Avuçlarınızda kırmızı lekeler ve cildinizde (örümcek anjiyomları) bel seviyesinin üzerinde küçük, örümcek benzeri kan damarları

Siroz kötüleşirse, semptomlardan ve komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

Ciltte ve göz beyazlarında sararma (sarılık)

Kan kusmak

Kaşıntılı cilt

Koyu çiş ve katran görünümlü kaka

Kolayca kanama veya morarma

Bir sıvı birikmesinden şişmiş bacaklar (ödem) veya karın (assit)

Cinsel dürtü kaybı (libido)

NOT: Sirozunuz olabileceğini düşünüyorsanız, mutlaka bir hekime görünün.

Siroz tedavisi

Şu anda sirozun tedavisi olmamakla birlikte, semptomları ve herhangi bir komplikasyonu yönetmenin ve ilerlemesini yavaşlatmanın yolları bulunuyor.

Siroza yol açan sorunu tedavi etmek (örneğin, hepatit C'yi tedavi etmek için anti-viral ilaçlar kullanmak ) sirozun kötüleşmesini durdurabilir.

Alkolü azaltmanız veya bırakmanız ya da fazla kilonuz varsa kilo vermeniz önerilebilir.

Alkolü bırakmak veya kilo vermek için yardıma ihtiyacınız varsa, bir doktor destek almanıza yardımcı olabilir .

Karaciğeriniz ciddi şekilde hasar görmüşse, tek tedavi seçeneği karaciğer nakli olabilir.