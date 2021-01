Sinsice ilerliyor... Her yıl 1 defa test yaptırılmalı

Cinsel olarak aktif kişilerin neredeyse tamamının hayatlarının bir döneminde Human Papillorna Virüs (HPV) ile karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Nilüfer Tuğut Ocak, “HPV virüsü kadın ve erkekte genital siğillere, kadınlarda rahim ağzı kanserine ve erkeklerde de penis kanserine neden olmaktadır. Ciddiye alınması gereken bir enfeksiyon olan HPV bazı kişilerin bağışıklık sistemi tarafından kontrol altına alınabilirken, bazı kişilerin bağışıklık sistemi tarafından etkisiz hale getirilemeyip yıllarca hiçbir belirti vermeden varlığını koruyabilmektedir. Hiçbir şikâyet hissetmeden kişi yıllarca enfeksiyonu taşıyabilir. Bu durum, hastalığın yayılmasına engel olmadığı gibi, virüs cinsel ilişki sırasında bulaşmaya devam eder” dedi.



100 kadından en az 2’sinde bu hastalık görünüyor



100 kadından en az ikisine rahim ağzı kanseri tanısı konduğunu söyleyen Tuğut, “Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tümünden sorumlu olan HPV virüsü oldukça bulaşıcıdır. Her 100 kadından en az ikisi hayatının bir döneminde rahim ağzı kanseri tanısı almaktadır. Genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri artık genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri daha çok hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkar. Kanlı akıntı, cinsel ilişki sonrası kanama ve düzensiz adet kanaması gibi belirtiler rahim ağzı kanserinin belirtileri arasındadır. Rahim ağzı kanseri ilerledikçe idrar problemleri, dışkılama zorlukları ve bacak ağrıları görülür” ifadelerini kullandı.



21 yaş üzeri kadınlar her yıl 1 kez test yaptırmalı



21 yaş üzerinde ki aktif cinsel yaşamı başlamış tüm kadınların her yıl 1 kez smear testi yaptırması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Tuğut, “HPV’nin neden olduğu genital siğiller rahim ağzı kanseri belirtisi sayılmazlar. Fakat bu virüs hem erkek hem de kadınlarda genital siğillere sebep olurlar. Genital siğiller gözle görülemeyecek kadar küçük kabarıklar ya da karnabahar görünümlü daha büyük şekillerde görülebilir. Virüsü taşıyan kişinin karşı tarafa bulaştırması için cinsel bölgelerin temas etmesi yeterlidir. Çok eşlilik, erken yaşta cinsel olarak aktif olmak, cinsel yolla bulaşan başka bir hastalığın varlığı, bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir hastalığın olması ve ilaç kullanımı HPV ile karşılaşma ihtimalini artırmaktadır. Genital siğillerin fark edilmesi ile detaylı bir muayene ve HPV tiplendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Kişide HPV enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için vajinal süprüntüden ya da virüsün neden olabileceği düşünülen siğilin kendisinden örnek alınarak incelenmesi gerekmekte. 21 yaş üzerindeki aktif cinsel yaşamı başlamış tüm kadınlar her yıl bir kez smear testi yaptırmalıdır. Eğer aktif cinsel yaşam bu yaştan önce başlamışsa, başlanan yaştan itibaren ilk üç yıl içinde smear testi yaptırılması önerilir. Smear testinde şüpheli bir durum görülmüşse, test daha sık aralıklarla yapılabilir ya da ileri tetkik uygulanabilir. Smear testi son derece basit, ağrısız bir kanser tarama yöntemidir ve hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.



Aşı kanseri önleyebilir



Nilüfer Tuğut, bu hastalıktan korunmak için 12 yaşından itibaren çocuklara aşı vurulmasını önerdiğini belirterek,“HPV’den korunmak için 12 yaşından itibaren çocuklara HPV aşı olması önerilir. Ülkemizde iki tip HPV aşısı bulunmaktadır. Rahim ağzı kanserinin yanı sıra vajinal ve vulva kanserlerinde de koruyucudur. 4 ve 9’lu tür aşılar kadın ve erkeklerde genital siğilleri, anal kanserleri önleyebilir. Bazı HPV türleri ağız ve boğazda gelişen kanserlerle de bağlantılı olduğu için bu kanserlere karşı da koruma sağlar. HPV aşısı için en ideal aşılama zamanı cinsel deneyim henüz başlamadan yani HPV virüsü ile temas olmadan önceki dönemdir” dedi.