Sinsi tehlike! Böcek ısırığı deyip geçmeyin... Hayatınızı karartabilecek bir hastalığı tetikleyebilir

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İngiltere'de görev yapan bir eczacı olan Richard Harrison, ısırık bölgesinde beliren ve hedef tahtasını ya da boğa gözünü andıran halka şeklindeki kızarıklığın en önemli uyarı işareti olduğunu belirterek, bu durumda zaman kaybetmeden bir doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Enfekte keneler tarafından insanlara bulaştırılan bakteriyel bir enfeksiyon olan Lyme hastalığı; aşırı yorgunluk, yüksek ateş, felç ve eklem ağrıları gibi oldukça geniş ve yıpratıcı bir semptom yelpazesine yol açabiliyor.

Yaz aylarında aktifleşen ve özellikle otluk ile ağaçlık alanlarda sıkça rastlanan bu enfekte kenelerin taşıdığı hastalıktan korunmak için erken müdahale büyük önem taşıyor. Uzmanlar, uzun vadeli sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına hem tıbbi yardım alınması hem de kenenin vücuttan hızla uzaklaştırılması gerektiğinin altını çiziyor.

Haberin Devamı

Keneyi çıkarırken ucu ince ve temiz bir cımbız kullanarak, cilde en yakın noktadan tutup yavaşça ve dik bir açıyla yukarı doğru çekmek gerekiyor. Çıkarma işlemi sırasında keneyi bükmekten veya sıkmaktan kesinlikle kaçınmalısınız; aksi takdirde kenenin parçaları cildin içinde kalabilir ya da enfekte sıvının vücuda yayılma riski artabilir.

Lyme hastalığının en belirgin işareti olan hedef tahtası görünümündeki kızarıklık, kene ısırığından sonraki üç aya kadar ortaya çıkabilse de genellikle ilk birkaç hafta içinde belirmeye başlıyor.

ÖRÜMCEK, PİRE, KARINCA... HEPSİNİN RİSKLERİ VAR

Ancak tehlike sadece kene ısırığıyla sınırlı değil. Enfekte olan diğer böcek ısırıkları da bağışıklık sisteminin enfeksiyona aşırı tepki vermesiyle gelişen ve hayati tehlike oluşturan sepsisi tetikleyebiliyor. Özellikle sivrisinek, at sineği ve örümcek ısırıklarının enfeksiyon kapmaya daha yatkın olduğu, karınca ve pire ısırıklarında da bu riskin bulunduğu ifade ediliyor.

Isırık bölgesinde şişlik, iltihaplı akıntı veya şiddetli ağrı gibi ilk enfeksiyon belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna danışılması öneriliyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, böcek ısırıklarının yol açabileceği bir diğer ciddi risk ise daha önce hiç alerjik reaksiyon geçirmemiş kişilerde bile aniden gelişebilen alerjik tepkiler. Sivrisinek ısırıkları da dahil olmak üzere genellikle iğneli böceklerin sokmasıyla tetiklenen ve anafilaksi adı verilen bu ölümcül alerjik reaksiyon; boğazda ve dilde şişme, nefes darlığı, kabarık ve kaşıntılı döküntüler ile cildin buz gibi olması gibi çok ağır belirtilerle kendini gösteriyor.

DAĞINIK NOKTALAR SİVRİSİNEK

Hangi böceğin sizi ısırdığını anlamanız için karakteristik özellikleri bilmek de büyük kolaylık sağlıyor. Sivrisinek ısırıkları genellikle ısırmadan kısa bir süre sonra kollar, bacaklar ve yüz gibi açıkta kalan bölgelerde küçük, kabarık, kaşıntılı ve kızarık yumrular şeklinde beliriyor. Diğer ısırıklardan farklı olarak belirli bir düzen izlemeyen sivrisinek ısırıkları, vücutta dağınık veya münferit noktalar halinde görülüyor.

Haberin Devamı

ŞİDDETLİ ACI HİSSEDERSİNİZ AT SİNEĞİ ISIRIĞIDIR

Eğer bir ısırık anında şiddetli bir acı hissediyorsanız, bunun sorumlusu büyük ihtimalle bir at sineğidir. At sinekleri cildi sadece delmekle kalmayıp kestiği için diğer böceklere kıyasla çok daha fazla acıya neden olur. Isırılan bölgede geniş bir kızarıklık, belirgin bir şişlik ve hatta morarma meydana gelebilir.

Özellikle çocukların at sineği ısırıklarında kaşıntıdan ziyade acı ve sızıdan şikayet edeceği belirtiliyor. Bu tür ısırıklarda bölgeyi temiz tutmak, soğuk kompres uygulamak ve kaşımaktan kaçınmak rahatlama sağlıyor.

KÜÇÜK AMA ŞİDDETLİ: TATARCIK SİNEĞİ

Haberin Devamı

Tatarcık sineği ısırıkları ise boyut olarak çok küçük olmasına rağmen son derece şiddetli bir kaşıntıya yol açıyor. Genellikle bacaklar, ayak bilekleri ve kollar gibi açıkta kalan yerlerde grup halinde ısıran bu sinekler, ciltte birden fazla küçük kırmızı noktanın aynı anda belirmesine neden oluyor.

Temel semptomu bitmek bilmeyen bir kaşıntı olan tatarcık ısırıklarının tedavisinde alanı sabun ve suyla yıkamak, soğuk kompres yapmak ve kaşıntı giderici ürünler kullanmak etkili oluyor. Nemli ve sıcak havaları seven bu sineklere özellikle sulak ve bataklık alanlarda sıkça rastlanıyor.

KIRMIZI KABARCIKLAR PİRE HABERCİSİ

Haberin Devamı

Pire ısırıkları ise genellikle gözden kaçan ancak ayırt edici düzeni olan bir diğer türdür. Genellikle ayak bilekleri, bacakların alt kısımları ve kıyafetlerin cilde temas ettiği çizgi boyunca beliren pire ısırıkları, son derece kaşıntılı kırmızı kabarcıklar oluşturur.

Pire ısırıklarını diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, rastgele dağılmak yerine genellikle üçlü veya daha fazla gruplar halinde düz bir hat üzerinde sıralanmalarıdır. Bu ısırıklarda da ana hedef kaşıntıyı hafifletmek ve tırnaklama sonucu oluşabilecek enfeksiyonları önlemektir.

Eczacılık yetkilileri, rahatsızlık veren veya şüpheli görünen her türlü ısırık ve sokma durumunda profesyonel destek alınması gerektiğini hatırlatıyor. Çoğu böcek ısırığı doğru ilk yardım müdahalesiyle tehlikesizce atlatılabilse de enfeksiyon riskini önlemek için bazı durumların gecikmeden değerlendirilmesi ve gerekirse reçete edilecek uygun tedavilerle kontrol altına alınması hayati önem taşıyor.