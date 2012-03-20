Sınavlardaki başarı okul öncesinden başlıyor

Okul çağındaki bir çocuk için başarılı olmanın en önemli koşulu, planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlığı geliştirmiş olmaktır. Bu alışkanlın okul öncesi yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini söyleyen Uzman Pedagog Belgin Temur Yağlıtaş, aileler için önemli bilgiler verdi.

Çocukların çok erken yaşlarda kitaplarla tanıştırılmaları, kitap okumaya/dinlemeye teşvik edilmeleri, masa başı oyunlara ve aktivitelere yöneltilmeleri ve günlük hayatlarının belirli bir düzen içinde olması çocuğu verimli ders çalışmaya hazırlayan faktörlerdir. Uyku, yemek, temizlik, oyun gibi ihtiyaçların bile bebeklikten itibaren hep bir düzen içinde karşılanması çocukların okul başarılarını doğrudan etkilemektedir.

Düzene alışkın bir çocuk okul ödevlerini de aynı düzen içinde sürdürmeye hevesli olmaktadır. Yine okul öncesi dönemde dikkatini geliştirecek aktivitelerle uğraşan, konsantre olmayı öğrenen, olan çocuklar ödevlerinde daha az zorlanmakta planlı ders çalışmakla ilgili bir sorun yaşamamaktadırlar.

Okulun ilk gününden itibaren planlı çalışmayı ve konsantre olmayı öğrenen bir çocuk da sınavların başladığı yıllarda zorluk yaşamamaktadırlar. Çünkü aslında düzenli ders çalışan, tekrar eden, öğreneceği konulara önceden göz atan bir öğrencinin ilkokul yıllarında sınavları için ayrıca yoğun bir çalışma planlamasına gerek kalmamaktadır.

Her çocuğun öğrenme kapasitesi farklı

Belli başlı konuların hatırlanması için biraz göz atmak genelde başarılı olmak için yeterli olmaktadır. Elbette öğrenme becerileriyle bağlantılı olarak her çocuğun öğrenme kapasitesi birbirinden farklıdır. Çocuk zekâsını oluşturan alt yeteneklere bağlı olarak belli derslerde daha fazla zorluk çekebilir. Ancak yine okul öncesi yıllardan itibaren becerilerini geliştirmeye fırsatı olan, iyi olduğu alanlarda da zorlandığı alanlarda da nasıl çalışması gerektiğini öğrenen bir çocuk, sınavlarda çok zorluk çekmemektedir. Çünkü zorlandığı derse nasıl çalışması gerektiğini de öğrenmiş olacaktır.

Sınav dönemlerinde çocuğun her zamankinden fazla çalışması, sınav harici zamanlarda aksi oluyorsa genellikle başarıyı getirmemektedir. Bu nedenle ders çalışma disiplininin sadece sınav zamanlarıyla sınırlı kalmaması, günün çok iyi planlanması ve okul dönemi boyunca da bu planın aksatılmaması önemlidir.