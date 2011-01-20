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Sınav Stresi Ortadan Kalkıyor mu?

Hürriyet Haber
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Sınavdan önce duygularını kaleme döken öğrenciler, daha az endişeli oluyorlar.

ABD'de yapılan bir araştırma, sınavdan önce duygularını yazan öğrencilerin, diğerlerine oranla daha az endişeli olduğunu ve daha iyi notlar alabileceğini gösterdi.

Chicago Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı. Sınavdan önce 10 dakika süreyle duygu ve düşüncelerini kağıda aktarmaları istenen öğrencilerde, bunun sınav endişesiyle meşgul olan beyin güçlerini serbest bırakabileceğini ve iyi notlar almalarını sağlayabileceğini gösterdi.

Sınav stresine yatkın öğrenciler, sınavdan önce duygularını kaleme dökmeleri istendiğinde öncekinden neredeyse bir puan daha fazla not aldı.

Araştırmacıların, hipotezlerini üniversite öğrencileriyle laboratuvar ortamında, lise öğrencileriyle sınıfta test ettikleri, önce öğrencilerin endişe seviyelerini ölçtükleri, daha sonra bazı öğrencilerden sınavdan önce duygu ve düşüncelerini kaleme almalarını istedikleri belirtildi.

Endişenin, beynin hafızayla ilgili bölümünü etkilediğini, işleyen hafızanın endişeye odaklandığında, kişinin sınav hazırlığında beyninde depolanan tüm bilgiyi hatırlamasına yardımcı olamayacağını savunan araştırmacıların lideri, Psikoloji Bölümü Yardımcı Profesörü Sian L. Beilock, sınavdan önce yazma fikrinin, yazmanın depresyonla mücadelede kullanılmasından geldiğini söyledi.

Sınav stresinin, standart sınavlar ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerin daha düşük puanlar ve notlar almasına neden olabileceği biliniyor.

A.A

Etiketler: öğrenci , hafıza , sınav stresi

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