Sınav kaygısıyla baş etmenin 10 yolu!

Basit planlamalar yaparak kaygının ve dolayısıyla stresin önüne geçilebilir. İşte sınav stresiyle başa çıkmanın 10 pratik yolu…

1-ÖNCELİKLE GERÇEKÇİ ÇALIŞMA PLANLARI YAPMASINI SAĞLAYIN

Planın gerçekçi olması önemlidir. Bu planın içerisine dinlenme aralıkları, sosyal aktiviteler mutlaka konulmalıdır.

2-MOTİVE OLMASINI SAĞLAYIN

Çoğunlukla okulda, dershanede nasıl ve hangi saatlerde ders çalışacağına dış otorite karar verir. Fakat evde kişi kendi karar verir. Kişi yaşamını kendi kontrol ettiğinde motive olur.

3-SORUN ALANLARI İLE İLGİLİ YARDIM ALMASINI ÖĞRETİN

Aile içi iletişim çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayabilir. Sorun alanları ile ilgili yardım arayışlarını kimden ve nasıl yapacaklarını tanımlamak çözüme giden yol için önemlidir. Bu da ebeveynlerin stresi daha da arttırıcı tavır yerine anlayışlı, dinleyen ve destek olan rolünü öğrenmeleri sayesinde olur.

4-STRESİ AZALTABİLMEK İÇİN KULLANILACAK YÖNTEMLERİ ÖĞRENMESİNİ SAĞLAYIN

Nefes alma ve kas gevşetme egzersizleri gibi basit ve kolay uygulanabilen yöntemler oldukça faydalı olabilir. Çok pratik, kolay uygulanabilen bu yöntemler bir profesyonelden rahatlıkla öğrenilebilir.

5-STRESİN YOĞUNLAŞTIĞI DÖNEMLERDE BAŞKA ALANLARA YÖNLENDİRİN

Kişinin tüm odak noktası sınav olmaya başladığında, düşüncesini değiştirmeyi ve başka bir aktiviteye yönlenmesini sağlamayı öğretmek kaygıyı azaltmakta yarar sağlayacaktır.

6-BOŞ ZAMANLARI SPOR, SOSYAL AKTİVİTELERLE İYİ DEĞERLENDİRMELERİNİ SAĞLAYIN

Boş zaman yönetimi çalışma zamanını yönetmek kadar önemlidir. Egzersizin yararı birçok çalışmada gösterilmiştir. Bir hobi edinmek, sosyal aktivitelere katılmak kaygıyı azaltacaktır.

7-OLASI TÜM SOSYAL DESTEKLERİ KULLANMALARINI SAĞLAYIN

Stresle başa çıkmakta rol model bazen bir öğretmen, bazen bir akran ya da aileden biri olabilir. Tüm olasılıkları gözden geçirmekte fayda olacaktır.

8-OLUMLU DÜŞÜNCELERİ DESTEKLEYİP BUNLARLA İLGİLİ DİYALOGLARI ÖĞRETİN

Sınav kaygısı çoğunlukla sonunda başaramamak ile ilgili olduğundan olumsuz düşünceler otomatik hale gelmeye başlamakta ve gittikçe kaygıyı arttırmaktadır. Oysa aday elinden geleni yapmaktadır. “Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yaptım” gibi olumlu düşünceler desteklenmelidir.

9-KAYGININ ARTTIĞI DÖNEMLERDE BUNU SINIRLANDIRMAYI ÖĞRETİN

Kaygının olabileceğini, doğal olduğunu, bir süre kaygılanmaya izin verilmesi ve süre tutarak bunu sonlandırmayı öğretmek başa çıkmayı kolaylaştıracaktır.

10-BİR PROFESYONELDEN YARDIM ALINMASINI SAĞLAYIN

Bütün bunlar dışında korkmadan, çekinmeden profesyonelden yardım alınması stresle başa çıkabilmek için yapılabilecek yararlı işlerden biridir.

CİHAN