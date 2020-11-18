Sinan İsminin Anlamı Nedir? Sinan Ne Demek?

Sinan kelimesi Türk Dil Kurumuna göre anlamı mızrak süngü demektir.

Sinan İsminin Anlamı

Sinan ismi ülkemizde sıklıkla kullanılan erkek çocuk isimlerinden biridir. Sinan ismi kelime itibariyle mızrak veya süngü anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise silahların sivri ucu demektir. Sinan ismi Kuran’da geçmektedir. Köken itibariyle Arapça bir kelimedir.

Sinan İsminin Özellikleri

Çok sıcakkanlı kişilerdir. Hisleri kuvvetli olmasına karşın bazen hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bu sebeple duygusal inişler veya çıkışlar yaşayabilirler. İnsan ilişkilerinde merhametli ve düşünceli insanlardır. Yaratıcı fikirler üretebilirler. Mesleki açıdan modacı ve yazar olabilirler. Bu kişilerin sanatsal etkinlikleri ve faaliyetleri de fazladır. Ayrıca çok iyi birer gözlemci kişilerdir.

Bazen fazla işle uğraşmaktan sıkılırlar. Bu sebeple başladıkları bir işi yarım bırakıp sıkılabilirler. Bu da başarısız olmalarına sebep olur. Bu nedenle dengeli hareket etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine özgü kişilerdir. Bu sebeple yaratıcı bir kişiliğe sahiplerdir. Lider ruhlu insanlardır. Etraflarındaki kişilerden etkilenip karar vermezler. Sorumluluk almaktan da asla kaçınmazlar. Cesur kişilerdir. Fakat bazen cesaretlerini kontrol etmeleri ve hemen karar vermemeleri gerekir. Sadece kendi düşüncelerini değil diğer kişilerin düşüncelerini de dikkate almaları gerekir.