Sinameki Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Sinameki Kürü Faydaları Ve Tarifi

Sinameki otunun dünyada 300’e yakın türü bulunuyor. Bu kadar çok çeşidi bulunan sinameki farklı renk ve tatları ile dikkatleri üzerine çeken bir bitki. Bu çeşitler arasında bazıları acı iken bazıları tatlı oluyor. Sinameki denildiği zaman akla ilk gelen dünya çapında önemli ve yaygın olarak görülen bir bağırsak problemi olan kabızlığa iyi gelmesidir. Antrakinon adı verilen bileşiklerin varlığı ile güçlü bir müshil etkisi yaratmaktadır. Bazı tarihi kaynaklarda da geçen sinameki otunun yaprakları çoğunlukla detoks çaylarının bir parçası olarak satışa sunulmaktadır.



Sinameki Kürü Nedir?



Sinameki bütün parçaları tıbbi değere haiz özel bir bitkidir. Binlerce yıldır Hindistan coğrafyasında bitkisel tıpta kullanılan bu özel bitkinin yaprakları da Çin Tıbbında bitkisel müshil olarak kullanılmıştır. Günümüzde kapsüller, tabletler, çay poşetleri ve sıvı özel şeklinde kullanımlarına rastlanmaktadır.



Sinameki kürü denildiği zaman akla ilk gelen sinameki çayları ya da toz halinde yoğurt ile tüketimi olmaktadır. Yoğurt ile tüketiminde antiparazit etkisi ile bağırsaklardaki kurt ve parazitleri ortadan kaldırarak yemeklerden değerli besin maddelerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesine yardımcı olur.



Sinameki Kürü Nasıl Yapılır?



Sinameki kürlerinden biri olan sinameki çayları; kilo vermeye yardımcı olarak hazırlanmaktadır. Sinameki çayının aynı zamanda güçlü bir müshil etkisinin olacağı da gözden kaçırılmamalı. Sinameki çayı, sinameki yaprağı kullanılarak hazırlanıyor. Yarım tatlı kaşığı kurutulmuş sinameki yaprağı, bir bardak sıcak su, 3 yarım tatlı kaşığı bal gerekli malzemeler. Öncelikle bir bardak su cezvede kaynatılıyor. Daha sonra cezve ocaktan alınıyor. Akabinde sinameki yaprakları içine eklenerek kapağı kapatılarak demlenmeye bırakılıyor. İsteğe bağlı olarak bal eklenmesi de mümkün.



Sinameki Kürü Faydaları

-Sinameki çayı, metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakların hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu özellikleri sayesinde kilo verilmesine de yardımcı olur.

-Anti-bakteriyel özelliği ile dermatolojik ya da cilt rahatsızlıklarının tedavisinde etkili olur. Sinameki yapraklarından yapılan macun, akne gibi cilt enfeksiyonlarında ve egzama gibi iltihaplı durumların tedavisinde faydalıdır.

-Pürüzsüz, parlak ve güçlü saçlar elde etmek için tercih edilen bir kürdür. Sinameki tozu su ve yoğurt ile karıştırılarak doğal bir saç bakım paketi hazırlanabilmektedir.

-Saç uzatıcı sinameki kürü, yalnız saçları güzelleştirmekle kalmamakta aynı zamanda saç derisini iyileştirerek, kepek tedavisi yapmaktadır. Kırık ve yıpranan saç uçlarının daha hızlı bir şekilde onarılmasına destek olmaktadır. Sinameki yağı da sivilce sorunlarına başarılı çözümler sunabilmektedir.

Sinameki Kürü Tarifi



Gençler arasında saç uzatıcı etkisi nedeni ile en fazla tercih edilen sinameki kürlerinin başında saç uzatıcı sinameki kürü geliyor. Saçların normal koşullarda ayda 1 cm uzadığı düşünüldüğünde saç uzatıcı sinameki kürü ile bu uzunluk 4-5 cm’yi bulabiliyor. Bunun için ise bir çay bardağı suya sinameki otu konularak kaynatılıyor ve 5 dakika demlenmeye bırakılıyor. Sonrasında elde edilen karışım süzülerek ılıdığı zaman içine bemiks ampul ile badem yağı eklenerek karıştırılıyor. Saçlara elde edilen bu karışım köklerden başlanarak uçlara doğru sürülüyor.