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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:38 | Son Güncelleme:

Sina isminin anlamı nedir? Sina ne demek? Sina adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Sina isminin anlamı nedir? Sina ne demek? Sina adının özellikleri, analizi ve kökeni

Arapça kökenli bir sözcük olan Sina, özel isimdir. Kameri Yılın 8. ayına Sina denir. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile Mısır arasında doğal bir sınır oluşturan yarım adanın adı da Sina'dır. Sina isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 600 kişi Sina ismini taşıyor. Bunun dışında Mısır, Filistin, Tunus ve Cezayir gibi İslam ülkelerinde de binlerce kişi Sina ismini kullanmaktadır.

 Sina İsminin Anlamı Nedir? Sina Ne Demek?

 İsrailoğulları'na peygamber olarak gönderilen Hz. Musa'ya 10 emrin indiği dağın adı Sina'dır.

 Sina İsminin Özellikleri

 Tıp, felsefe, mantık ve astronomi gibi alanlarda birçok eser vermiş olan İbn-i Sina'nın soyadı Sina'dır. İbn-i Sina İslam'ın Altın Çağı olarak adlandırılan 10. yüzyılda yaşamıştır.

 Sina İsminin Analizi

 1- Güçlü, kararlı.

 2- Sabırlı.

 3- Başkalarına karşı nazik ve hoşgörülü

 4- Yeni şeyler öğrenmeye her zaman açık

 Sina Adının Kökeni

 Sina adı Arapça kökenlidir. Kuran'ı Kerim dışında birçok hadis kaynağında da bu isim geçer.

 Sina İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ali

 2- Yusuf

 3- İhsan

 Sina İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Sina ismi Kur’an'ı Kerim'in iki ayetinde geçer.

 Tin Suresinin 2. ayet: Allah, bu ayette Sina Dağının üzerine yemin eder.

 Mumimun Suresi 20. ayet: Bu ayette Tur-i Sina'dan ve oradaki bir zeytin ağacından bahsedilir.

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