Şimdi tam zamanı, öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Karabiber ile karıştırıp yerseniz…

Üst solunum yolları hastalıklarının neden olduğu tahribatı ortadan ortadan kaldıran bu balın yararlarını uzmanlardan öğrenelim…

Üst solunum yolları hastalıklarının neden olduğu tahribatı ortadan ortadan kaldıran bu balın yararlarını uzmanlardan öğrenelim…

Kestane balının çiçek balına göre 2 katı fazla demir içerdiğini belirten Diyetisyen E. Funda Tuzgöl, kestane balının faydalarını tek tek sıraladı.

Kestane balı, arıların haziran ayının başlamasıyla kestane çiçeklerinden elde ettikleri baldır. Koyu kahve renkli, koyu kıvamlı, tatlı keskin, buruk, biraz acı, kestaneye özgü tadı ve kokusu olan bu bal mikrop öldürücü etkiye sahiptir. Kestane balının sağlığa faydaları

• Kestane balı, antioksidan yani vücuttaki oksidatif süreçleri durduran bir nevi paslanmayı önleyici özelliğe sahiptir. Bu nedenle akciğer hastalıklarına iyi gelebilir.

• Bütün koyu renkli ballar gibi antioksidan etkisi sayesinde kansere karşı koruyucudur.

• Antioksidan özelliği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.• Bağırsak gazına iyi gelir.

• Hazmı kolaylaştırır.

• Bal bir tür karbonhidrattır. Bu nedenle bağırsaklarda su tutucu etkiye sahiptir. Böylece kabızlığa iyi gelir.

• Kan şekerini artıcı etkisi nedeniyle acıktırıcı yani iştah açıcıdır.

• İdrar kesesi enfeksiyonlarına iyi gelebilir.

Kestane balı ve karabiber karışımı öksürüğü kesiyor

Kestane balının çiçek balından 2 kat kadar fazla demir, 3,5 kat kadar fazla kalsiyum ve 5 kat kadar fazla potasyum minerali içerdiğinin altını çizen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, “Bugünlerde en çok rastlanan hastalıklardan bir tanesi olan boğaz enfeksiyonları ve öksürükten kurtulmak için kestane balı ve karabiberi macun haline getirip ılık su ile tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Kestane balı ne kadar tüketilmeli?

“Herhangi bir sağlık sorununuz yok ise günde 1 tatlı kaşığı bal tüketimi yeterli olacaktır” diyen Zünbülcan, “Ancak kestane balının birçok faydası olmasına karşı bazı kişiler için sakıncalı olabilir. Eğer kan şekerinizi dengelemekte sorun yaşıyorsanız, şeker hastasıysanız, gestasyonel diyabetiniz varsa, PCOS tanısı konulduysa mutlaka beslenme ve diyet uzmanına danışmalısınız. Ayrıca 1 yaşından küçük çocuklara kesinlikle bal verilmemelidir” uyarısını yapmayı ihmal etmedi.