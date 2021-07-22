Şimal isminin anlamı nedir? Şimal ne demek? Şimal adının özellikleri, analizi ve kökeni
Arapça kökenli bir isim olan Şimal'in sözlük anlamı kuzeydir. Bu kelime aynı zamanda sol taraf anlamına da gelir. Ülkemizde Kuzey ismi kadar popüler olan Şimal kelimesi, birçok tamlamada da kullanılır. Örneğin Garb-ı Şimal kuzeydoğu, Şark-ı Şimal ise kuzeybatı demektir. Şimal isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 2700 kişi Şimal ismini taşıyor.
Şimal İsminin Anlamı Nedir? Şimal Ne Demek?
Şimal isminin iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Kuzey yönü
İkinci Anlamı: Sol
Şimal İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 8
Renk sembolü: Sarı
Eş Anlamlısı: Kuzey
Zıt Anlamlısı: 1- Güney 2- Cenup
Şimal İsminin Analizi
Harf analizine göre Şimal isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Cesur
2- Atılgan
3- Tevazu sahibi
Şimal Adının Kökeni
Şimal ismi dilimize Arapçadan geçmiştir.
Şimal İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Hilal
2- Yelda
3- Şevval
4- Şennur
5- Şeyma
6- Seval
7- Benay
8- Gülay
9- Pınar
10- Şenay
Şimal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Şimal Kuran'ı Kerimde ''sol taraf'' anlamında kullanılmıştır.
Sebe Suresinin 15. ayetinde Sebelilerin evlerinin hem sağ hem de sol tarafının harika olduğu bildirilir. Kaf Suresinin 17. ayetinde ise insanın sağ ve sol tarafında günahları ve sevapları yazan iki kaydedici melek (Kiramen Katibin) olduğundan bahsedilir.