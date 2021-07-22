Şimal isminin anlamı nedir? Şimal ne demek? Şimal adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 2700 kişi Şimal ismini taşıyor.

Şimal İsminin Anlamı Nedir? Şimal Ne Demek?

Şimal isminin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kuzey yönü

İkinci Anlamı: Sol

Şimal İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 8

Renk sembolü: Sarı

Eş Anlamlısı: Kuzey

Zıt Anlamlısı: 1- Güney 2- Cenup

Şimal İsminin Analizi

Harf analizine göre Şimal isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Cesur

2- Atılgan

3- Tevazu sahibi

Şimal Adının Kökeni

Şimal ismi dilimize Arapçadan geçmiştir.

Şimal İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Hilal

2- Yelda

3- Şevval

4- Şennur

5- Şeyma

6- Seval

7- Benay

8- Gülay

9- Pınar

10- Şenay

Şimal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Şimal Kuran'ı Kerimde ''sol taraf'' anlamında kullanılmıştır.

Sebe Suresinin 15. ayetinde Sebelilerin evlerinin hem sağ hem de sol tarafının harika olduğu bildirilir. Kaf Suresinin 17. ayetinde ise insanın sağ ve sol tarafında günahları ve sevapları yazan iki kaydedici melek (Kiramen Katibin) olduğundan bahsedilir.