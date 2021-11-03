Silindir kapak contası ne işe yarar ve neden yanar? Silindir kapak contası arızası ve değişimi hakkında bilgi

Her araçta mutlaka silindir kapak contası bulunmaktadır. Özellikle motor bloğu üzerinde parçaların arasında yerleştirilmek suretiyle, önemli bir koruma ve bağlantı görevi üstlenir. Belli başlı bazı nedenlerden dolayı yanma ya da arıza durumunda kalabilir. Böyle durumlarda mutlaka servis üzerinden destek almak büyük öneme sahiptir.

Silindir Kapak Contası Ne İşe Yarar?

Silindir kapak contası aynı zamanda üst kapak contası olarak da bilinmektedir. Otomobil içerisinde motor bloğu ile silindir kapağı üzerinden yapılacak montaj esnasında, bu 2 parça arasında boşluk oluşmaması için kullanılan dolgu malzemesi silindir kapak contasıdır.

Dolgu malzemesi olarak görev alan bir parça olması ile beraber, bu sayede motor bloğu ile silindir kapağı arasında arzu edilen boşluğun oluşması sağlanır. Aynı zamanda yine bu iki parça arasında sızdırmazlık olanağı sağlar. Böylece su ve yağ ile beraber istenmeyen birtakım dış unsurların içeri girmesi engellenir. Aynı zamanda iç kısımdan dışarı doğru sızıntıyı önemli oranda engelleyen bir yapı olarak öne çıkar.

Silindir Kapak Contası Neden Yanar?

Belirli bir zaman içerisinde farklı nedenlerden dolayı silindir kapak contası yanabilir. Genelde arabanın motoru sıcak koşullar altında çalışan bir yapıdır. Ancak eğer araç çok daha fazla sıcaklığa çıkarsa, yani hararet yaparsa, silindir kafaları ve motor üzerinde genleşme meydana gelir. Böylece üst kapak contasının yanma durumu yaşanır. Genelde böyle bir durum yaşandığı zamanlarda sürücü aşırı sıcaklığı fark etmez.

Yaşanan hararet ile beraber ilgili noktalardan meydana gelen genleşme üzerinden silindir kapağı yanar. Böyle durumlarda ise birtakım belirtiler ön plana çıkar ve bu belirtileri takip etmek suretiyle, mutlaka uzman bir servise başvurmak gerekmektedir.

Silindir Kapak Contası Arızası Hakkında Bilgi

Motor Üzerinde birçok farklı sebepten dolayı silindir kapak contası arızası meydana gelebilmektedir.

- Bunlardan en yaygın olanı motorun aşırı şekilde ısınmasıdır.

- Orijinal conta kullanılmaması

- Motorda meydana gelen ateşleme sorunları

- Pistonların üst kısmında yer alan yanma odalarındaki karbon birikintisi

- Cıvataların belirli sıklık ile beraber sıralı şekilde yerleştirilmesi

- Silindir kapak contalarının istenilen düzeyde temizlenmemesi

Bu şekilde birçok farklı sebebi ile beraber silindir kapak contası üzerinde birtakım arızalar söz konusu olabilmektedir. Bu arızalardan bazıları bakım ile beraber onların üzerinden yapılabilir. Ancak bazıları için ise mutlaka değişim kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

Silindir Kapak Contası Değişimi Hakkında Bilgi

Motor üst kapağı ile beraber motor bloğu arasında silindir kapak contası bulunmaktadır. Bu sistem sıkıntıyı önlemesi ile beraber aracın yüksek bir performans kapsamında çalışmasına olanak verir. Tabii birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkan arızalar ile beraber çoğu zaman silindir kapak contası değişmesi gerekir. Bu konuda öncelikle buji ile beraber kablolar üzerinden söküm gerçekleşir. Tabii bununla beraber birçok farklı parça sökülmüş olur ve uzman bir servis bünyesinde inceleme gerçekleştirilir.

Eğer conta yanmış ise o vakit yapışık halde bulunur ve kapak üzerinden dikkatli bir şekilde çıkarılır. Silindir kapağının çıkarılması ile beraber yenisi üzerinden değişim gerçekleştirilir. Yapılan bu değişim sayesinde araç yeniden sağlıklı bir şekilde çalışma imkanı elde eder. Özellikle yanma ve hararet gibi durumlar anlaşıldığı vakit, hemen bir servis desteği almak gerekmektedir.