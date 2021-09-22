Silecek suyu gelmiyor ve motoru çalışmıyor ne yapmalıyım? Silecek suyu nereden eklenir?

Kaputun altında bulunan iki tane fıskiye ile beraber, hortum ve su deposu ile deponun altında yer alan su motoru kapsamında sistem bulunmaktadır. Bazı zamanlar ise bu sistem sorun yaratır ve çalışmaz. Böyle durumlarda su gelmediği için de ihtiyaç duyulduğu vakit arabanın camı silinmez. Özellikle bu durumlarda ne yapılması gerektiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Silecek Suyu Gelmiyor Ne Yapmalıyım?

Silecek suyu gelmediği zamanlarda bunun belli başlı bazı nedenleri ön plana çıkmaktadır.

- Can suyu bitmiş olabilir.

- Su motoru ya da su pompası çalışmıyor olabilir.

- Hortum yırtılmış ya da kopmuş veya çıkmış olabilir.

- Sistemde kireç nedeniyle tıkanma ve benzeri durumlar yaşanabilir.

- Fıskiyeler bağlı olmayabilir ya da kırık olabilir.

- Silecek bölümünde elektriksel bir sorun meydana gelebilir.

- Cam suyu deposu kırık ya da patlak olabilir.

Genel anlamda silecek suyunun gelmediği vakit yukarıda verilen durumlardan herhangi bir ya da birden fazlası yaşanabilir. Böyle durumlarda mutlaka uzman bir destek almak ve servise gitmek gerekmektedir.

Silecek Suyu Motoru Çalışmıyor Ne Yapmalıyım?

Böyle durumlarda öncelikle su motorunun çalışıp çalışmadığını anlamak gerekmektedir. Kaputu açmak suretiyle su motorun olduğu kısma doğru yaklaşmak yeterlidir. Özellikle eğer su motoru çalışıyorsa mutlaka sesi duyulur. Eğer ses gelmiyor ise o vakit motorda bazı problemler yaşanıyor olabilir. Bu tür durumlarda eğer kişi tecrübeli ise su motorunu sökebilir ve buna bağlı olarak denetim yapabilir. Ancak bu konuda belli bir tecrübe yok ise ve motordan ses gelmiyorsa, o zaman mutlaka servise gitmek en önemli unsurdur. Aksi takdirde motor bölümünde daha fazla hasar ya da sorun çıkabilir.

Silecek Suyu Nereden Eklenir?

Suyu eklemek için öncelikle kaputu açmak gerekmektedir. Bu doğrultuda kaput açıldığı vakit sağ kısımda açık mavi kapaklı ve süzgüsü olan bir bölüm yer alır. Düzenli olarak bakım yapılması ile beraber, bu kısımdan kapağı açarak silecek suyu eklenebilir. Bunun için özel silecek suyu ya da kireçsiz bir su dökülmesi oldukça önemlidir. Böylece silecek suyu ile beraber motoru ve diğer tüm parçalar daha sağlıklı bir şekilde ve uzun ömürlü kullanılabilir.