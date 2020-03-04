Sıla isminin anlamı nedir? Sıla ne demek?

Yaygın kullanılan bir kız ismi olan Sıla, Kuran-ı Kerim'in herhangi bir kısmında geçmemektedir.

Sıla Ne Demek?

Sıla, kız çocuğuna isim olarak konulduğunda kişiyi bazı karakteristik özellikleri ile ön plana çıkarmaktadır. Buna göre Sıla; mütevazi, duygusal, nazik ve ince yapılı olma eğiliminde bir isimdir.

Öyle ki, bu ismi taşıyanlar duygusal yönleri ağır bastığı için toplumda öne çıkmaktan pek hoşlanmazlar. Ayrıca, yeteneklerini de göstermek yerine kendilerine saklamayı tercih ederler. Bu kişiler; topluma hemen uyum sağlayan, arkadaş canlısı ve grup işlerinde başarılıdırlar.

Arkadaşlar arasında ise titiz ve saygılı olarak kabul edilirler. Sıla ismini taşıyanların en büyük özelliği ise toplumsal olarak barışı sağlamak istemeleridir. Bu sebeple de sivil toplum örgütü benzeri yapılarda görev almaktan hoşlanırlar.

Sıla TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu açıklamasında Sıla, isim kökenli bir sözcük türü olarak yazılmaktadır. Sıla için TDK sözlüğünde iki farklı anlama yer verilmektedir. Bunlardan birincisi; kişinin çok uzun yıllar ayrı kaldığı bir yere ya da bir kişiye kavuşması manasına gelmektedir. İkinci ise; gurbete gitmiş bir kişinin doğup, büyüdüğü yere olan özlemine verilen genel addır.