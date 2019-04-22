Siklamen çiçeği bakımı

Siklamen çiçeği gün ışığına maruz kalmamalıdır. Siklamen rüzgâr akımına maruz kalacak yerlere koyulmamalıdır. Aksi takdirde yaprakları dökülebilir. Siklamen çiçeği dolaylı yollardan ışığı sever. Eğer toprak nemli ise sulamayı erteleyin.

NASIL SULANMALI?

Siklamen çiçeği yaz aylarında haftada 2 kere, kış aylarında ise haftada 1 kere sulanmalıdır. Siklamen çiçeğinin toprağı kurudukça su verilmelidir. Toprağının kuru ya da nemli olduğunu parmağınızla toprağa bastırarak anlayabilirsiniz. Su kabı ölçeği hep aynı olmalıdır. Akşam suladığımız çiçekte sabah tabakta su varsa fazla suyu dökmelisiniz. Böylelikle bitkinin toprağında koku ve haşerat olmasını engellersiniz.

TOPRAĞINI DEĞİŞTİRME

Siklamen çiçeğinin toprağını Nisan ve Mayıs ayında değiştirmelisiniz. Toprağı değiştirirken yeni saksının önceki saksıdan 1 numara büyük olmasına dikkat ediniz.

SİKLAMEN IŞIĞI SEVER Mİ?

Siklamen gün ışığını seven bir bitki olarak bilinir. Eğer bulunduğunuz ortamda ışık yoksa aydınlatıcılarla çiçeğin ışıktan beslenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ışıktan yararlanamazsa yaprakları solar ve dökülür.

