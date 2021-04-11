Sığla Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Sığla Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan sığla ağacından elde edilen sığla yağı oldukça yararlıdır. Birçok faydası bulunan bu yağı kullanarak bazı hastalıkları bitirme şansınız vardır.

Sığla Yağı Nedir?

Sığla yağı, sığla ağacından çıkarılan ve faydalı olan bir yağdır. Sığla yağı çıkarmak için Sığla ağaçlarından yararlanılmaktadır. Sığla ağacı, ülkemizde Ege Bölgesi civarlarında yaygın olan bir ağaç türüdür. Özellikle Muğla iline bağlı yerlerde sıkça bulunan bir ağaçtır. Bu ağaçtan elde edilen yağa ağacında ismi olan sığla adı verilmiştir.

Sığla Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Sığla yağını çıkarmak için Sığla ağaçları kullanılmaktadır. Sığla ağacının kök, gövde ve yapraklarından elde edilen sığla yağı kozmetik ve ilaç sektöründe önemli bir yere sahiptir. Sığla yağını elde etmek için sığla ağacının gövdesine özel bir teknik uygulanır. Bu teknik sayesinde açılan yarıklardan baş kıvamında bir ürün çıkartılır. Kendine has kokusu ve dokusu olan bu yağa sığla yağı adı verilmektedir.

Sığla Yağı Ne İşe Yarar?

Sığla yağının başlıca kullanım alanı sağlık sektörüdür. Ayrıca ilaç sektörü içerisinde de bu yağdan yararlanılmaktadır. Sığla yağının faydaları çok sayıda olduğu için eski zamanlardan beri bu yağ kullanılmıştır. Günümüzde ise hala kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle cilt rahatsızlığı olanlar sığla yağını sıklıkla kullanmaktadır. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde etkin rol oynadığı bilinmektedir.

Sığla Yağı Neye İyi Gelir?

Benzersiz bir yağ olan sığla yağı, mucizevi faydaları ile yıllar boyu insanların kullandığı bir ürün olmuştur. Çok sayıda hastalığa iyi gelen sığla yağını güven içerisinde kullanabilirsiniz. Doğal ve şifalı bir ürün olduğu için hastalıklara oldukça iyi gelmektedir.

Başta mide rahatsızlıklarına iyi gelen bu yağ cilt hastalıkları içinde kullanılmaktadır. Ülser ve gastrit gibi rahatsızlığı olan kişiler sığla yağı alarak kullanmaktadır. Cildi güzelleştiren bu yağ parfümeri alanında da tercih edilen bir ürün olmayı başarmıştır. Ayrıca kokusu ve yapısı sayesinde rahatlatıcı bir etkisi vardır. Sakinleştirici olarak sığla yağını kullanan çok sayıda insan vardır.



İyi geldiği diğer bir hastalık ise pankreas hastalığıdır. Daha birçok sağlık sorununa iyi gelen bu yağ kötü hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmektedir.

Sığla Yağı Faydaları Nelerdir?

Sığla yağı kullanıldığı andan itibaren etkisini göstererek kullanan kişiye fayda sağlamaktadır. Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

- Cilt yaralarını daha kısa sürede geçirir,

- Mide rahatsızlıklarına iyi gelir,

- Meme kanseri riskini en aza indirir,

- Düzenli tüketiminde sindirim sistemini düzenler,

- Kokusu sayesinde ferahlatıcı etkisi vardır,

- Bağışıklık sistemini koruyarak vücudun direncini arttırır,

- Vücutta bulunan zararlı mikropların dışarı atılmasını sağlar,

- Basur tedavisinde etkili sonuçlar sağlar,

- Cildinizin daha temiz ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Sığla Yağı Nasıl Kullanılır? Sığla Yağı Kullanımı



Oldukça faydalı olan sığla yağını cildinize sürerek ve suyla karıştırıp içerek kullanabilirsiniz. Cildinize sürmek için az miktarda sığla yağı kullanabilirsiniz. Aşırıya kaçmadan kullanmanızda fayda vardır. Cildinize uygularken masaj yaparak sürmeye özen gösterin. İçerek tüketeceğiniz zaman ise bir çay kaşığı kadar su ile karıştırarak sabah ve akşam olacak şekilde içebilirsiniz.



Sığla yağını aşırıya kaçmadan ve düzenli şekilde kullanmanız gerekmektedir. İhtiyacınız dışında keyfi kullanmamaya özen gösterin.