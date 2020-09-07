Sıcak havalarda risk artıyor! Kalp hastaları bunlara dikkat etmeli

Sıcak havanın kalbi riske atabileceğine dikkat çeken Dr. Hakan Erikçi, önemli uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcaklarda terle birlikte vücuttan çeşitli minerallerin atılmasını kalp hastaları açısından değerlendiren Erikçi, yaz sıcaklarının herkesi rahatsız edebileceğini ancak başta kalp olmak üzere tansiyon hastalarının, aşırı kiloluların sağlık sorunlarını artırabileceğini söyledi.

Sıvı dengesini korumak için su tüketilmeli

Sıcak havada, kalbin olması gerektiğinden fazla atarak vücudun serin kalmasına yardımcı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Erikçi şöyle devam etti: "Kalp hastalığı olanlar bu duruma kolayca adapte olamazlar. Sıcak vurgununa maruz kalabilirler. Terleme, aslında vücudun aşırı sıcaklık durumuna karşı bir doğal cevabıdır, Ancak terleme ile yalnızca su değil, vücut için gerekli mineraller de atıldığından, kalbe ek bir stres yaratır. Ayrıca, kalp hastalıklarında kullandığımız diüretik (idrar söktürücü) gibi bazı ilaçlar vücuttan su atılmasını sağlamakta ve bu da sıcak havalarda riski artırmaktadır. ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri gibi kalp ilaçları vücudun aşırı sıcağa karşı tepkisinin değişmesine sebep olur. Bu tür durumlarda, kalp hastaları ilaçlarını almaya devam etmekle birlikte sıvı dengesini korumak için daha fazla su içmelidirler"

İlaçlarınızı aksatmayın



Uzm. Dr. Erikçi kalp hastalarına uyarılarını şöyle sıraladı: "Doktorunuza danışmadan tedavi programınızı değiştirmeyin, ilaçlarınızı kesmeyin, doza müdahale etmeyin. Güneşin en dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaya gayret edin. Bu cilt kanserinden korunmada da önemlidir. Eğer gününüz dışarıda, güneş altında geçiyorsa su tüketimini mutlaka artırın. Sıcak havalarda ağır aktivitelerden kaçının, spor programınızı da doktorunuzun önerileri doğrultusunda gerçekleştirin. Dışarıda ya da klima olmayan yerlerde, nemli havalarda bol su tüketiniz. Bugünde minimum 250 ml. bardaktan 8 adet demektir. Susuzluk hissetmeseniz de içiniz. Doğuştan kalp hastalıkları olan bebek ve çocukları aşırı sıcaktan koruyunuz ve bol sıvı almalarını sağlayınız. Alkol ve kafeinli içecek tüketimini azaltın."