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GeriOyun Ve Aktiviteler Sıcak havada keyifli aktivite: Buzdan araba kurtarma oyunu
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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 09.06.2020 - 14:24,Son Güncelleme:

Sıcak havada keyifli aktivite: Buzdan araba kurtarma oyunu

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Sıcak havada keyifli aktivite: Buzdan araba kurtarma oyunu
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Havalar artık iyiden iyiye ısınmaya başladı. Çocuklar maalesef ki hala günlerinin çoğunu evde geçiriyor. Onları hem serinletip hem eğlenceli zaman geçirebileceği güzel bir oyun oynamak istemez misiniz? Herkesin evinde bulunan az materyal ile anne yapımı bir oyun hazırlamak çok basit...

Duyusal etkinlikler çocukların birçok duyusuna ve gelişim alanına destek olur. Farklı dokulara dokunmak çocuklar için yeni bir dünya keşfetmektir. Bu etkinlik ile çocuğunuz soğuk bir dokuyu elleyip buzu keşfedecek. Katı ve sıvı kavramını keşfedecek. Aktivite detaylarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel paylaşıyor…

Malzemeler

Araba, hayvan vb. istediğiniz oyuncaklar
Su
Tuz
Tamir aleti

Sıcak havada keyifli aktivite: Buzdan araba kurtarma oyunu

Yapılışı

Bir kaba istenen oyuncaklar yerleştirilir.

Üzerine su eklenir.

Su dolu kap buzluğa konarak donması beklenir.

Donan su oyun kabına yerleştirilir.

Küçük bir kase ya da püskürtmeli şişeye tuzlu su hazırlanır.

Tamir malzemeleri de eklenir.

Çocuğunuzdan buzları tamir aleti ile kırarak oyuncakları kurtarması istenir.

Tuzlu su buzun erimesini sağlayacağı için su ile eritme yöntemi de deneyebilirsiniz.

Sıcak havada keyifli aktivite: Buzdan araba kurtarma oyunu

Öneri: Hazırlayacağınız tuzlu suya renkli boya ekleyerek daha eğlenceli rengarenk bir aktivite yapabilirsiniz. 

Kazanım: Farklı dokuları keşfeder. Sert yumuşak kavramını öğrenir. Donma ve erime özelliklerini keşfeder.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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