Sıcak havada keyifli aktivite: Buzdan araba kurtarma oyunu

Duyusal etkinlikler çocukların birçok duyusuna ve gelişim alanına destek olur. Farklı dokulara dokunmak çocuklar için yeni bir dünya keşfetmektir. Bu etkinlik ile çocuğunuz soğuk bir dokuyu elleyip buzu keşfedecek. Katı ve sıvı kavramını keşfedecek. Aktivite detaylarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel paylaşıyor…

Malzemeler

Araba, hayvan vb. istediğiniz oyuncaklar

Su

Tuz

Tamir aleti

Yapılışı

Bir kaba istenen oyuncaklar yerleştirilir.

Üzerine su eklenir.

Su dolu kap buzluğa konarak donması beklenir.

Donan su oyun kabına yerleştirilir.

Küçük bir kase ya da püskürtmeli şişeye tuzlu su hazırlanır.

Tamir malzemeleri de eklenir.

Çocuğunuzdan buzları tamir aleti ile kırarak oyuncakları kurtarması istenir.

Tuzlu su buzun erimesini sağlayacağı için su ile eritme yöntemi de deneyebilirsiniz.

Öneri: Hazırlayacağınız tuzlu suya renkli boya ekleyerek daha eğlenceli rengarenk bir aktivite yapabilirsiniz.

Kazanım: Farklı dokuları keşfeder. Sert yumuşak kavramını öğrenir. Donma ve erime özelliklerini keşfeder.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.