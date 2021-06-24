Sibirya Kedisi Nedir? Sibirya Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Sibirya kedilerinin tarihçesi incelendiği zaman vahşi ormanlarda büyüdükleri görülmektedir. Yani Sibirya ormanlarında yetişen bu kediler yerel halk tarafından evcilleştirilmiştir.

Sibirya Kedisi Nedir?

Sibirya kedisi, dünya çapında popüler olan ve Sibirya bölgesine ait bir kedi türüdür. Bu kedi türü son derece ilgi çeken bir görünüşe sahiptir.

Sibirya Kedisi Kökeni

Sibirya kedisi, köken olarak Sibirya bölgesine ait bir kedi ikidir. Yani bu kedi türü Rusya'ya aittir. Bu kedi türünün ismi Siberian olarak bilinmektedir.

Sibirya Kedisi Fiziksel Özellikleri

Sibirya kedisi farklı özellikleri ile dikkat çeken bir türdür. Fiziksel yapıları incelendiği zaman birçok özellik ortaya çıkmaktadır.

- Orta ve büyük boylarda bir türdür,

- Sibirya kedisinin ağırlığı ise dişlerde 3,5-6 kg, erkeklerde ise 5,5-8 kg. arasındadır,

- Ortalama olarak 30 cm yüksekliğe sahiptirler,

- Güzel ve dikkat çekici tüyler sahiptirler,

- Sibirya kedisinin kafa yapısı ile vücudu son derece orantılıdır,

- Kulakları ise yuvarlak ve büyüktür. Gözleri de yuvarlak ve büyük bir yapıya sahiptir,

- Kuyrukları kısa, geniş ve tüylüdür,

- Göz renkleri mavi, yeşil, bakır veya altın tonlarındadır,

- Kürkleri üç katmanlı bir yapıdadır.

Sibirya Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Sibirya kedisi hareketli ve aktif bir yapıya sahiptir. Bu yüzden insanlar tarafından oldukça beğenilen bir kedi türü olmuştur.

- Sibirya kedileri meraklı bir karaktere sahiptirler,

- Hırçın olmayıp sakin yapıları vardır,

- Suyu severler ve ıslanmak hoşlarına gider,

- Sibirya kedileri sahiplerine son derece yakınlardır. Bu yüzden Sibirya kedisi sahibi olan kişiler kendisini asla yalnız hissetmezler,

- Meraklı ve eğlence bir türdür,

- Sibirya kedileri diğer kedi ve köpek türleri ile kolaylıkla anlaşabilir.

Sibirya Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

Sibirya kedileri son derece sağlıklı bir kedi türüdür. Ancak bu kedilerde zaman zaman böbrek hastalıkları, kanser ve diş eti hastalıkları görülebilir.

Sibirya Kedisi Bakımı

Sibirya kedisine diğer kedilere baktığınız gibi bakabilirsiniz. Herhangi bir sağlık probleminde veterinere götürmeniz yararlı olacaktır. Ayrıca zengin içerikli ve yararlı besinler ile Sibirya kedisine bakabilirsiniz.

Sibirya Kedisi Nasıl Yıkanır?

Sibirya kedileri suyu son derece severler. Bu yüzden bu kedileri yıkarken asla zorlanmazsınız. Bu kediyi yıkarken türlerini güzelce taramanız iyi olacaktır. Kediyi yıkarken diş ve kulak kontrolü de yapabilirsiniz.

​​​​​​Sibirya Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Sibirya kedisinin tüylerini haftada bir kez taramanız lazımdır. Ayrıca bu kedi cinsi ilkbahar ve sonbahar aylarında tüy dökümü yapmaktadır. Gerekmediği sürece tüy kesimi yapmanıza gerek yoktur.

Sibirya Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Sibirya kedisi yaklaşık olarak 10 ile 18 yıl arasında yaşamaktadır. Ayrıca yavru Sibirya kedileri 5 yıl içerisinde rahatlıkla olgunlaşabilir.

Sibirya Kedisi Nasıl Eğitilir?

Sibirya kedisi son derece dost canlısı bir yapıya sahiptir. Oyun oynamayı sevdiği için bu şekilde Sibirya kedisi eğitebilirsiniz. Yani oyun oynayarak birçok şeyi bu kediye öğretebilirsiniz.

Sibirya Kedisi Renkleri

Sibirya kedisinin farklı renkleri bulunmaktadır. Bu renkler herkes tarafından çok sevilmektedir.

Dumanlı

Gri

Krem

Altın

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sibirya Kedisi Mama Önerisi

Sibirya kedisi için içeriğini bildiğiniz kaliteli ve uygun bir mama tercih etmelisiniz. Bu şekilde Sibirya kedisi son derece sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Sibirya kedisine vereceğiniz mamanın yararlı besinler içermesi uygun olacaktır. Sibirya kedileri besin değeri yüksek mamaları severler.