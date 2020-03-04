Sibel isminin anlamı nedir? Sibel ne demek?

Sibel ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Birkaç anlam barındırmaktadır.

Sibel İsminin Anlamı Nedir?

Sözlüklerde Sibel ismi buğday başağı anlamına gelmektedir. Bir başka anlamı ise henüz yere düşmemiş yağmur damlasıdır. Sibel kelimesinin üçüncü anlamı ise eski Türklerde bir tanrıça anlamı da taşımaktadır.

Sibel Ne Demektir?

Sibel ismi kökeni Türkçedir. Sıklıkla kız çocuklarına konulan ve beğenilen isimlerden birisidir. Sibel kelimesi sözlüklerde buğday başağı anlamına gelmektedir.

Sibel İsminin Özellikleri

İnsanlarla işbirliği yapmayı severler. Bir iş karşısında tek başına yapmak yerine ortaklık kurmayı tercih ederler. Eğer ortada bir sorun var ise çıkan bu sorunu kolayca çözmek için yollar ararlar. Bu sorunları çözerken asla kuvvet kullanmazlar. Kuvvet yerine mutlaka iletişim ve ikna yolunu seçerler. Ayrıca bir başkasının düşüncelerini de dikkate alırlar.

Psişik yetenekleri olabilmektedir. Karşılarındaki insanlara saygılı davranırlar. Kibar ve nazik insanlardır. Arkadaş canlısı, insan ilişkilerinde başarılı ve diplomatik özelliklerine sahiptir. Bunlar dışında aşırı duygusal kişilerdir. Bazı olaylar karşısında kararsız kalabilirler. Detaylarda fazla kaybolan kişilerdir. Sibel ismindeki kişilerin egoları kolay incinebilir.

Türk Dil Kurumuna Göre Sibel İsminin Anlamı Nedir?

- Buğday başağı

- Yere düşmemiş yağmur damlası olarak belirtilmiştir.