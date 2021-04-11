Shea Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Shea Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Shea yağı, Afrika'daki shea ağacından çıkan fındık ya da cevizin ezilmesi ile elde edilen bir yağdır. Bu ağaç tropik bir ağaç olup boyu 12,5 ila 25 metre arasında değişiklik gösterir.



Shea Yağı Nedir?



Shea yağı, oleik ve searik asitten gelmekte olan trigliserit yapısındadır. Bu yağ, kozmetik alanında nemlendirici, losyon, merhem gibi görevler görür. Afrika'da yemeklerde kullanıldığı da bilinir. Çikolata sanayisinde ise diğer yağlar ile birlikte bir araya gelerek kakao yağının yerine kullanılır.



Shea yağının kokusuna bakıldığında Hindistan cevizini andırdığı görülür. Serin ve soğuk ortamda katı halini koruduğu bilinir. Katı halde olması cilt üzerine sürmeye engel değildir. Vücut sıcaklığında eriyebilir. Deri tarafından ise hızlı bir şekilde emildiği bilinir. Deride yumuşak bir etki bırakır. Cilt için koruyucu görevi görmektedir. Tek başına saf bir şekilde kullanılabilmesinin yanı sıra diğer yağlar ile karıştırılarak da bakım kremi olarak kullanılabilir.



Ciltteki su ve nem dengesini korumada faydası olan bu yağ, güneşte bulunan zararlı ışınlardan da korumasıyla bilinir. SPF değeri 3-6 arasında olan bu yağ, dudak nemlendiricisi olarak da kullanılır. Saç bakımı ve saçların beslenmesi için kullanılan bir yağ çeşididir. Saç kırılmasını engelleyerek dökülmesine engel olmaktadır. Bebeklerde de kullanılması uygundur. Nem oranını sağladığı için bebeklere rahatlık sağlar.



Shea Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Shea yağı, shea ağacından meydana gelir. Bu ağaç, meyve verene kadar yaklaşık olarak 15-20 yıl geçer. Ağacı ömrünün süresi ise ortalama 200 yıl kadardır. En verimli olduğu zamanları ise 25 ila 30 yaş arasındaki zaman dilimidir. Bu ağaçtan meydana gelen meyveler 4-6 ay arasında olgunlaşma evresine gelir. Senede ise yaklaşık olarak 45 kg kadar meyve verir. Ağaçtan çıkan bu shea meyvesinin kurutulduktan sonra öğütme işlemi yapılır. Sonrasında ise macuna benzer bir hale getirilir. En sonunda ise shea yağı halini almaktadır.



Shea Yağı Ne İşe Yarar?



Shea yağı, cildi dış faktörlerden korumaya, cildi nemlendirmeye, F, E, A vitaminleri ile birlikte cildi beslemeye, saçlarda parlaklık görünümü kazandırmaya, gözaltı bakımlarında, makyaj ve kozmetik sanayisinde, bebeklerin kullandığı yağlar ve bakım kremlerinde işe yarayan ve kullanılan bir yağ çeşididir.



Shea Yağı Faydaları



Shea yağının faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Antioksidan özelliği gösteren bir yağdır.

2. Egzama, akne gibi pek çok rahatsızlığın ortaya çıkardığı etkileri yok eder.

3. Ciltte kurulduktan dolayı meydana gelen kaşıntıları ortadan kaldırır.

4. Göz altı torbalarının yok edilmesinde ve göz altlarının bakımında kullanılır.

5. Saç diplerinin bakımını yapar. Saçları nemlendirir ve güçlendirir.

6. Eklem ağrılarının giderilmesinde fayda sağlar.

7. Saçların ve cildin parlak ce canlı görülmesinde yardımcı olur.

8. Saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

9. Peeling ya da maske olarak kullanılır.

10. Tırnak bakımını yapar. Tırnakların derisini ve kökünü besleyerek kırılmasını önler.



Shea Yağı Nasıl Kullanılır? Shea Yağı Kullanımı



Shea yağı, bazı Afrika ülkelerinde yağ olarak kullanılır. Bunun dışında ilaç yapımı, mum yapımı, ağda yapımı gibi alanlarda da kullanılır. İngiltere gibi ülkelerde tuvalet kağıdı yapımında kullanılır. Bu yağın en etkisi bulunduğu alan ise, kokulardır. Kozmetik sanayisinde yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Dudak parlatıcısı, saç bakım ürünleri, nemlendirici krem gibi pek çok alanda kullanılan bir yağdır.