Sfenks Kedisi (Mısır Kedisi) Nedir? Sfenks (Firavun) Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Kanada'nın Toronto bölgesinde yaşayan ve daha önce hiç mutasyona uğramamış olan siyah bir kediden doğan bu tür tesadüf olarak keşfedilmiştir. Vücut yapıları oldukça değişik ve dikkat çekici olan bu kediler, tüysüz olmaları sebebi ile de merak konusu olmuştur. Tüylü kedilerin dünyaya getirmiş olduğu bu tüysüz kediler, bir çekinin genin fenotipte etkisini göstermesi nedeniyle genetik çalışmalara da konu olmuştur.

Sfenks Kedisi (Mısır Kedisi) Nedir?

Tüylü kedilerin genotiplerinde bulunan çekinik bir genin, fenotipte açığa çıkması ile meydana gelmiştir. Tüysüz bir yapıya sahip olan bu kediler aynı zamanda ilgi çekici bir vücut hattına da sahiptir. Kanada'da sıklıkla yetiştirilen bir türdür. Öce tesadüfi olarak keşfedilmiş olan bu kedilerle ilgili üretimleri de yapılmaya başlanmıştır. İlk olarak 1970 senesinde keşfedilmiştir.

Sfenks Kedisi Kökeni

1970 senesinde Kanada'nın Toronto şehrinde keşfedilmiştir.

Sfenks Kedisi Fiziksel Özellikleri

En dikkat çekici özelliği tüysüz olmasıdır. Bazı Sfenks kedilerinde bıyık ve kaşa da rastlanmaktadır. Gözlerinin üst köşeleri geniş ve eğimlidir. En yaygın göz rengi mavi olmakla beraber tüm renkler de gözlemlenebilmektedir. Karakteristik özelliklerinden bir tanesi de kulaklarının öne bakması ve geniş olmasıdır. Vücutları kırışık yapılıdır. Ortalama vücut kütleleri 3 - 5 kilogram arası olmakla beraber göbekleri genelde şiş bir görünüme sahiptir. Beslenme türüne ve yapısına göre büyüklükleri değişebileceği gibi renk ve desenleri de farklı olabilmektedir.

Sfenks Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Sfenks cinsine ait kediler insancıl, sosyal, meraklı ve naziktir. Bu cinse ait kediler insanlar ile birlikte olmaktan hoşlanırlar. Oldukça dengeli bir kişiliğe sahiptirler. Kimi zaman çok sakin, kimi zaman ise oldukça hareketli olabilmektedirler.

Sfenks Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

Ürtikerya pigmentozası: Vücutta kabuklu yara oluşumlarına sebep olan dermatolojik bir hastalıktır.

Hipertrofik kardiyomiyopati: Kalp kaslarının kalınlaşması şeklinde gözlemlenen bir kalp hastalığıdır.

Kalıtsal Miyopati: Kas güçsüzlüğüdür.

Diş eti hastalıkları da sıklıkla gözlemlenmektedir.

Sfenks kedisi bakan kişiler, mutlaka kedinin bakımını, beslenme ve aşısını düzenli bir şekilde yaptırmalıdır.

Sfenks Kedisi Bakımı

Sfenks kedilerinin cilt hastalıklarına yakalanma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle derileri düzenli olarak losyon ve yağlarla nemlendirilmelidir. Vücut yağlarının etrafa bulaşmaması için düzenli olarak banyo yaptırılmalıdır.

Sfenks Kedisi Nasıl Yıkanır?

Sfenks kedileri genellikle banyo yapmayı severler. Hemen her gün yıkanmaya hazır bir durumdadır. Eğer kedi, suyu çok sevmiyor ise banyo aralarındaki süre uzun tutulmalı fakat bu durumda cildi gün içerisine nemlendirilmelidir.

Tüy yapısı olmadığından dolayı hemen her şampuan ve sabun türü ile yıkanabilmektedir. Fakat ideal olan ürünler, bebek şampuanlarıdır.

Sfenks kedisinin yıkanmasında gerekli olan su orta sıcaklıkta olmalıdır.

Yıkama işleminden sonra havlu ile kurutulmalı ve eğer cildi kuru ise bebek yağı ile nemlendirilmelidir.

Haftada 2 defa kulakları ıslak kulak pamuğu ile temizlenmelidir.

Gözlerinde kirpik bulunmadığı için göz temizliği oldukça önemlidir. Günlük olarak suya batırılmış ya da çaya batırılmış bir pamuk ile temizlenmesi gerekmektedir.

Sfenks Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Sfenks kedilerin yaşam ömürleri 13 ile 15 sene arasındadır.

Sfenks Kedisi Renkleri

Siyah, Beyaz, Çikolata, Kırmızı, Tekir, Alaca, Lavanta, Sivri ve Vizon

Sfenks Kedisi Mama Önerisi

Protein açısından zengin ve tahıl içermeyen mamalar tercih edilmelidir. Yaş mamalar kediler için oldukça lezzetli olduğundan sık verilmemelidir.