Sezen Aksu - Vazgeçtim akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı Vazgeçtim'in nota, ritim ve akorları karşınızda.
Cm Gm Cm Ab Bb
Vazgeçtim gözlerinden
Bb Cm Bb Gm
Vazgeçtim sözlerinden
Fm B Bb Gm
Bir ah de yeter
Cm Gm Cm Ab Bb
Sessizce kimsesizce
Bb Cm Bb Gm
Gönderdim dudaklarımı
Fm B Bb Gm
Öpme al yeter
Eb Fm Bb Gm
Hiç tanımaz tenim ellerini
Cm Fm Gm Cm
Bilmez yüreğim bilmez yüreğini
Eb Fm Bb Gm
Ah bu koku bu ten bu dokunuş
Cm Fm Gm Ab
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Fm Eb Dm Cm B Bb Gm
Yok olmak anıdır şimdi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle