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Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:00,Son Güncelleme:

Sezen Aksu - Sen Ağlama akor ve gitar ritimleri

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Sezen Aksu - Sen Ağlama akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı Sen Ağlama'nın nota, ritim ve akorları karşınızda.

C#m                D
Hasret oldu ayrılık oldu
F#m                        E
Hüzünlere bölündü saatler
Bm                       D
Gördüm akan iki damla yaş
E                     D           C#m
Ayrılık da sevgiyle beraber

C#m                D
Bir şarkı bir şiir gibi
C#m                       F#m
Yaşadım canım acıları
Bm                      D
Senden bana hatıra şimdi
E                   D            C#m
Sakladığım sevgili kederler

F#m                  Bm
Bir sır gibi saklarım seni
E                           A
Bir yemin bir gizli düş gibi
D                       Bm
Ben bu yükü taşırım sen git,
E             C#m
Git acılanma

         C#m                E
Sen ağlama dayanamam
                   F#m                      Bm
Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun
                   E                         C#m
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

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