Sezen Aksu - Sen Ağlama akor ve gitar ritimleri

C#m D

Hasret oldu ayrılık oldu

F#m E

Hüzünlere bölündü saatler

Bm D

Gördüm akan iki damla yaş

E D C#m

Ayrılık da sevgiyle beraber

C#m D

Bir şarkı bir şiir gibi

C#m F#m

Yaşadım canım acıları

Bm D

Senden bana hatıra şimdi

E D C#m

Sakladığım sevgili kederler

F#m Bm

Bir sır gibi saklarım seni

E A

Bir yemin bir gizli düş gibi

D Bm

Ben bu yükü taşırım sen git,

E C#m

Git acılanma

C#m E

Sen ağlama dayanamam

F#m Bm

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam



Al yüreğim senin olsun

E C#m

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam