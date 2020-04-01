Şeyda İsminin Anlamı Nedir? Şeyda Ne Demek?

Şeyda ismi Farsçadan gelen bir addır. Zaman içerisine Türkçeye yerleşmiş ve uzun yıllardır yoğun şekilde kullanılan adlardan biridir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan Şeyda ismi medyada çok sık karşılaşılan adlardan biri olarak öne çıkıyor.

Şeyda İsminin Anlamı

Şeyda ismi ‘çok tutkun’, ‘aşık’ ya da ‘aşk çılgını’ şeklinde öne çıkmaktadır. Bu anlamlı hem gerçek hem de mecazi olarak dile getirilmektedir. Böylesi özel ve güzel anlamı üzerinden kız çocukları için konulabilecek en hoş isimler arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Birçok kişi Şeyda isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Bakıldığında ise Şeyda adının Kur'an-ı Kerim'de yer almadığı görünüyor. Türkçede halk arasında çok sık değerlendirilen Şeyda ismini, kız çocukları için kullanabilirsiniz.

Aşkı temsil eden bir isim olarak Şeyda anlamlı ve duygusal bir yapıya sahiptir. Karakteristik özellikleri ile beraber artıları olan bir isim olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda naif telaffuzu ve kulağa hoş gelen tınısı ile en beğenilen isimlerden biridir.