Sevim isminin anlamı nedir? Sevim ne demek? Sevim adının özellikleri, analizi ve kökeni
Anne ve baba adayları çocuklarının hayatının sonuna kadar kullanabilecek olduğu iyi bir arayışına girmektedir. Türkiye’de sıkça kullanılan isimlerden birisi de Sevim ismidir. Sevim ismini çocuğu için düşünen bireyler, ismin anlamını ve özelliklerini merak ediyor. Sevim isminin anlamı nedir? Sevin ne demek? Sevim ismi kuranda geçiyor mu? İşte, Sevim ismine ait merak edilen tüm detaylar.
Sevim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Sevim isminin ilk anlamı sevgidir. Diğer anlamı ise bir başka kimsede olmayan ve o kişiyi başkasına sevdiren özellik demektir.
Sevim İsminin Anlamı Nedir? Sevim Ne Demek?
Türkiye’de Sevim ismine sahip ortalama kişi sayısı 500 binden fazladır. Sevim ismi sevgi anlamına gelmektedir. Öte yandan sevgi ismi bir kimsede bulunan ve o kimseyi sevdiren özellik demektir.
Sevim İsminin Özellikleri
Zorlukları aşma konusunda oldukça uzmandırlar. Hisleri güçlü ve kuvvetlidir. Ancak hisselerine olan güvençleri nedeni ile bazen üzüntü yaşayabilirler. Aşk hayatlarına oldukça önem verirler ve âşık oldukları kişilere sonsuza dek bağlı kalırlar.
Sevim İsminin Analizi
Sevim ismi 5 harften oluşmakta ve isim analizi şöyledir:
S: Hayal kurmayı severler.
E: Ani çıkışları olur ve rahatsızlık duydukları olaylardan kaçınırlar.
V: Kendi iç dünyasına kapanık bir hayat sürerler.
İ: Duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptirler.
M: Başarılı ve zekidir.
Sevim Adının Kökeni
Sevim adının kökeni Türkçedir.
Sevim İsminin Yanına Yakışan İsimler
Sevim ismine yakışan isimler; Sevcan, Seval, Sevda, Sevde, Sevilay, Sevgican, Sevcan.
Sevim İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.