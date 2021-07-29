Sevim isminin anlamı nedir? Sevim ne demek? Sevim adının özellikleri, analizi ve kökeni

Sevim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Sevim isminin ilk anlamı sevgidir. Diğer anlamı ise bir başka kimsede olmayan ve o kişiyi başkasına sevdiren özellik demektir.

Sevim İsminin Anlamı Nedir? Sevim Ne Demek?

Türkiye’de Sevim ismine sahip ortalama kişi sayısı 500 binden fazladır. Sevim ismi sevgi anlamına gelmektedir. Öte yandan sevgi ismi bir kimsede bulunan ve o kimseyi sevdiren özellik demektir.

Sevim İsminin Özellikleri

Zorlukları aşma konusunda oldukça uzmandırlar. Hisleri güçlü ve kuvvetlidir. Ancak hisselerine olan güvençleri nedeni ile bazen üzüntü yaşayabilirler. Aşk hayatlarına oldukça önem verirler ve âşık oldukları kişilere sonsuza dek bağlı kalırlar.

Sevim İsminin Analizi

Sevim ismi 5 harften oluşmakta ve isim analizi şöyledir:

S: Hayal kurmayı severler.

E: Ani çıkışları olur ve rahatsızlık duydukları olaylardan kaçınırlar.

V: Kendi iç dünyasına kapanık bir hayat sürerler.

İ: Duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptirler.

M: Başarılı ve zekidir.

Sevim Adının Kökeni

Sevim adının kökeni Türkçedir.

Sevim İsminin Yanına Yakışan İsimler

Sevim ismine yakışan isimler; Sevcan, Seval, Sevda, Sevde, Sevilay, Sevgican, Sevcan.

Sevim İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.