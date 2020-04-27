Sevim Deran - Hatırla Sevgili akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Sevim Deran'ın sevilen şarkısı Hatırla Sevgili'nin nota, ritim ve akorları karşınızda!
Dm A
Hatırla sevgili o mesut geceyi
Gm A Dm
Çamların altında verdiğin buseyi
A Dm Gm Dm
Beni mecnun ettin sen de olasın
Gm Dm A Dm
Aşkını inkar edersen Allah’tan bulasın
Dm A
Bana sen öğrettin aşkı sevdayı
Gm A Dm
Ne çabuk unuttun beni sen hercai
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle