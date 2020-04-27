MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Sevim Deran - Hatırla Sevgili akor ve gitar ritimleri
GeriNasıl Yapılır? Sevim Deran - Hatırla Sevgili akor ve gitar ritimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Sevim Deran - Hatırla Sevgili akor ve gitar ritimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevim Deran - Hatırla Sevgili akor ve gitar ritimleri
Abone Olgoogle-news

Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Sevim Deran'ın sevilen şarkısı Hatırla Sevgili'nin nota, ritim ve akorları karşınızda!

Dm                                     A
Hatırla sevgili o mesut geceyi
                 Gm       A                Dm
Çamların altında verdiğin buseyi

A                     Dm Gm         Dm
Beni mecnun ettin sen de olasın
Gm         Dm               A            Dm
Aşkını inkar edersen Allah’tan bulasın

Dm                                       A
Bana sen öğrettin aşkı sevdayı
                       Gm A             Dm
Ne çabuk unuttun beni sen hercai

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle