Sevil isminin anlamı nedir? Sevil ne demek? Sevil adının özellikleri, analizi ve kökeni

Sevil ismi Türkçe kökenli bir isim olmakla beraber sadece kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Sevil isminin anlamı her zaman sevilen ve beğenilen biri ol şeklindedir.

Sevil İsminin Anlamı Nedir? Sevil Ne Demek?

Türkiye’de Sevil ismi yaklaşık 130 bine yakın kişi tarafından kullanılmakta ve ismin rengi pembedir. Sevil ismi her zaman sevilen ve beğenilen biri ol anlamına gelmektedir.

Sevil İsminin Özellikleri

Tahmin konusunda oldukça uzman ve kabiliyetli kişilerdir. İnsanları anlamak ve onları üzmemek için büyük çaba gösterirler. En ufak bir durumda duygusallaşıp ağlayabilirler. Ellerinden gelenin en iyisini aileleri ve sevdikleri için yapmaya hazırlardır.

Sevil İsminin Analizi

Sevil ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest bir kişiliğe sahiptir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

V: Kendi içine dönük birisidir. Etrafındaki olaylarla pek ilgilenmez.

İ: Kırılgan ve çok duygusal bir yapıya sahiptir.

L: Sanatsal yönden oldukça zeki ve yeteneklidir.

Sevil Adının Kökeni

Sevil adının kökeni Türkçedir.

Sevil İsminin Yanına Yakışan İsimler

Sevil isminin yanına yakışan kız isimleri; Seval, Sevda, Sevgi, Sevilay, Sevgican, Sevgisu, Sevencan.

Sevil isminin yanına yakışan unisex isimler; Sevay, Sevan, Sevcan.

Sevil İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.