Sevgiliyi Rehbere Kaydetme İsimleri - En Güzel, Komik Ve İngilizce Sevgiliyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Bazı sevgililer birbirlerini telefon rehberine adıyla değil de aralarında olan duyguları ifade eden kelimeler ile kaydetmeyi tercih etmektedir. Bunların haricinde ise diğerleri sevgilisini İngilizce isimler ile telefon rehberine kaydetmeyi tercih etmektedir. Bundan dolayı sizin için en güzel, komik ve İngilizce isimler kullanarak sevgili kaydetme önerileri hazırladık.

Sevgiliyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Telefon rehberine eğlence katma arzusu içinde olanlar farklı isim ve simgeler kullanarak rehberlerine kayıt yapabilmektedirler. Bu kayıt biçimi ise en fazla sevgiliyi rehbere kaydetme esnasında tercih edilmektedir. Sevgilisinin sahip olduğu kişisel özelliğine, göz rengine, saç rengine, sevdiği sözlere ve ona ait olan simgelere göre isim takan kişilerin varlığı söz konusudur.

Bu tercih kimi zaman mizahi, kimi zaman duygulu kimi zamanda gerçekçi isimler kullanılarak yapılır. Çok sevmekte olduğu ve bir türlü vazgeçemediği eski sevgilisine özel sevgi nickleri veya sevgili adlar belirlenebilmektedir. Aynı şekilde imkansız olanı yansıtan isimler de sevgiliyi telefon rehberine kaydetme isimleri olarak tercih edilebilmektedir.

Sevgiliyi Rehbere En güzel Kaydetme İsimleri

Sevgiliyi telefon rehberine en güzel kaydetme arayışı içinde olanlar için tercih edilebilecek olan çok çeşitli seçeneklerin varlığı söz konusudur. Bunlardan bazılarını ise şu şekilde sıralamak mümkün:

- Talişko

- Esmerim

- Boncuk gözlüm

- Aşk Kuşu

- Altın Saçlım

- Alın Yazım

- Gecem

- Kalbimin Sahibi

- Hikayem

- Şekerlik

- Canımın Ortası

-Yegane Sevgilim

- Sonum

- Nefesim

- Boncuğum

- Özel Numaram

- Ateşim

- Yaşama Sebebim

- Göz Bebeğim

- Ay Sonrası

- Aydınlığım

- Hayat Suyum

- Gülüş Sebebim

- Yaşam Pınarım

- Ömürlüğüm

- Ömrüm

- Heyecanım

- Eksik yanım

- Perim

- Hıçkırığım

- Neşe Kaynağım

- Gönül Bahçem

- Biriciğim

- Kalbimin Sesi

- Özüm

- Melodim

- Ruhumun Işığı

- Zeytin Dalım

- Vazgeçtiğim

- Akşam Yıldızım

- Hayat Enerjim

- Kalp Atışı

- Yüreğimin Sesi

- Eş Anlamlım

- Günebakanım

- Gündüzüm

- Ezelim

- Nazlım

- Baş Tacım

- Hasretim

- Sabah Güneşim

- Sebebim

- Bakakaldığım

- Nasibim

- Kırmızı Çizgim

- Çayımın Şekeri

- Gökyüzüm

- Gözyaşım

- Sinek Vızıltım

- Gülüşüm

- Şiirim

- Güz Bakışlım

- Sırdaşım

- Cennet Gözlüm

- Sabahım

Sevgiliyi Rehbere Komik ve İngilizce Sevgiliyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Sevgiliyi telefon rehbere komik ve İngilizce olarak kaydetmek istiyor olabilirsiniz. Bunu yapabilmek için ise internette araştırma yapıyor iseniz en doğru yerdesiniz. İşte sizin için kız ya da erkek sevgiliyi telefon rehberine İngilizce olarak kaydedilebilecek isimler:

Erkek sevgili için İngilizce isimler:

- Love Muffin: Çörek anlamını taşıyan bu kelime onun yenilebilecek kadar tatlı olduğunu ifade eder.

- Big Guy : Gerçekten iri ve uzun boylu erkek arkadaş için uygun olan bir isim.

- Husband-to-be: Erkek arkadaşını çocuklarının babası olarak görmek isteyenlerin tercih edebileceği bir isim.

- Handsome: Çok yakışıklı olduğu düşünülen erkek arkadaş için bu İngilizce kelime uygun olacaktır.

- My Other Planet: Kişi için her şey demek olan özel biri erkek için bu İngilizce kelime çok idealdir.

- My Rock: Sırtını dayayabileceği, her türlü zorluğun üstesinden gelen yahut çok güçlü olan bir erkek arkadaş için ideal bir kelimedir.

- Sexy Man : Seksi olduğu düşünülen erkek için oldukça kullanılabilir.

- Apple :Erkek arkadaş için tercih edilebilecek bir isim olabilmektedir.

- Boyfriend : Erkek arkadaşının kendisi için ne olduğunu unutanlar için kullanabilecek biraz komik ama birazda munzur bir sıfat.

- My Romeo : Romeo ve Juliet’in aşkına atıfta bulunmak isteyenler için tercih edilebilecek bir isimlendirme.

Kız sevgili için İngilizce isimler:

- Sweetheart : İngilizce olarak sevgiliyi telefona kaydetmede en yaygın olarak kullanılan sıfattır.

- Heartthrob : Kalbinizin ritmini değiştiren bir kadın hayatınızda doğru bir tercih olacaktır.

- Love of my life: Kız arkadaşınıza, ölüm sizi ayırıncaya kadar onu sevmeye devam edeceğinizi ifade eder.

- Darling :‘Sevgilim’ anlamında kullanılan bir sözcüktür. ​​​​​​​

- Eye Candy: Onun görünüşünü sevdiğinizi ve size ilgi göstermesinden son derece memnun olduğunuzu ifade etmek amacıyla kullanabilirsiniz.