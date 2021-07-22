Sevgi isminin anlamı nedir? Sevgi ne demek? Sevgi adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkçe kökenli bir isim olan Sevgi ismi bir kimseye karşı duyulmuş olan sevme duyusu anlamına geliyor. Sevgi ismi kız çocukları için kullanılmakta ve ismin rengi pembedir.

Sevgi İsminin Anlamı Nedir? Sevgi Ne Demek?

Türkiye’de ortalama 500 binden fazla kişi tarafından kullanılan Sevgi isminin anlamı şu şekildedir;

- Bir şeye veya bir kimseye karşı duyulan sevme duyusu.

Sevgi İsminin Özellikleri

Sıcakkanlı ve dost canlısı kişilerdir. Yaşayacak olduğu tüm zorlukların üstesinden kolayca gelme özellikleri vardır. Hisleri oldukça güçlüdür. Ancak hislerine büyük güven duyabildikleri gibi bazı durumlarda oldukça üzüntüye kapılabilirler. Özgürlüklerine oldukça düşkün olmakla beraber aşk için hayatta olan nadir insanların başında gelmektedirler.

Sevgi İsminin Analizi

Sevgi ismi 5 harften oluşmakta ve ismin analizi;

S: Hayal kurmayı sever ve hayallerini sonuna kadar devam ettirir.

E: Ruhsal açıdan inişli çıkışlı dönemler yaşar ve aniden yükselebilir. Rahatsız olduğu konular oldukça seyrektir ve insanları kırmaktan çekinir.

V: Etrafındaki olaylardan fazla etkilenmez ve çoğu olayı kafasına takmaz.

G: İnatçı bir kişiliğe sahiptir. Güce oldukça inanır ve güç elde etmek için tüm sınırlarını zorlamaktan çekinmez.

İ: Kırılgan yapıya sahiptir ve çok çabuk duygusallık yaşayabilir.

Sevgi Adının Kökeni

Sevgi adının kökeni Türkçedir.

Sevgi İsminin Yanına Yakışan İsimler

Sevgi adına yakışan isimler; Seval, Sevda, Sevcan, Sevay, Sevenay, Sevilay, Sevginaz, Sevgihan.

Sevgi İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.