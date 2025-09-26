‘Sessiz salgın’ alarm veriyor: 5 yılda yüzde 460 arttı! Hızla yayılıyor, ölümcül oluyor…

Haberin Devamı

ABD’de sağlık yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden çok tehlikeli bir bakteri türünün hızla yayıldığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Bu bakteri, en güçlü antibiyotiklere bile direnç gösterebiliyor, yani tedavi edilmesi neredeyse imkânsız hâle geliyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, bu ‘süper bakteri’ son yıllarda giderek yaygınlaşıyor ve sadece ABD’de değil, dünya genelinde de büyük bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, antibiyotiklerin artık her zaman işe yaramadığını, bu yüzden bazı enfeksiyonların tedavisinin çok daha zor ve riskli hâle geldiğini söylüyor.



YÜZDE 460’TAN FAZLA ARTTI

CDC tarafından yayımlanan kapsamlı laboratuvar verileri, ‘NDM-CRE’ olarak tanımlanan bu kötü bakterinin, 2019 ile 2023 yılları arasında ABD genelinde yüzde 460’tan fazla arttığını ortaya koydu. Bu bakteri, ‘karbapenem dirençli Enterobacterales’ (CRE) adı verilen daha geniş ve tehlikeli bir bakteri grubunun bir üyesi olarak dikkat çekiyor.



NDM-CRE, ‘Yeni Delhi metallo-beta-laktamaz’ (NDM) adlı enzimi üreterek antibiyotiklerin etkisini nötralize ediyor. Bu durum, söz konusu bakteriyi neredeyse tüm antibiyotik türlerine karşı dirençli hale getiriyor. Uzmanlar, bu tür bakterilere ‘süper böcekler/mikroplar’ (superbugs) adını veriyor çünkü sıradan antibiyotik tedavilerine yanıt vermiyorlar.





SESSİZ VE ÖLÜMCÜL BİR TEHDİT

TANI KOYMAK ZOR, TEDAVİ DAHA DA ZOR

İLAÇ ENDÜSTRİSİ KÂR ODAKLI VE YENİ ANTİBİYOTİK YOK!

SAĞLIK SİSTEMİNE ÇAĞRI: TEST ERİŞİMİ ARTIRILMALI

TOPLUMDA VE KURUMLARDA YAYILMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK

AĞRI KESİCİLERE DİKKAT! YENİ ÇALIŞMALAR UYARIYOR

CDC’nin açıklamalarına göre, NDM-CRE bakterisi yalnızca 2020 yılında ABD genelinde yaklaşıkneden oldu. Bu rakamların, son yıllarda artan yayılım hızı göz önüne alındığında daha da yukarılara çıkması bekleniyor.Enfeksiyonlar genellikle idrar yolu enfeksiyonları, zatürre (pnömoni), kan dolaşımı enfeksiyonları ve açık yara enfeksiyonları şeklinde ortaya çıkıyor.Çünkü bu bakteriler, hastane gibi kapalı ve kontrolsüz ortamlarda hızla yayılabiliyor.CDC’nin Sağlık Kalitesini Geliştirme Bölümü’nde görevli olan epidemiyolog Danielle Rankin, kurumun basın açıklamasında şu önemli ifadeleri kullandı:Rankin’e göre, bu bakterinin yayılma hızı kadar, doğru teşhis konulamaması da büyük bir sorun teşkil ediyor. Zira bu bakteriler, ABD’de yaygın olarak görülmediği için bazı sağlık kuruluşlarının radarına bile girmemiş durumda. Dolayısıyla NDM-CRE enfeksiyonları, sıklıkla yanlış teşhis ediliyor ya da gözden kaçırılıyor.Fox News’un kıdemli tıp analisti Dr. Marc Siegel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu durumu “çok endişe verici bir eğilim” olarak değerlendirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Dr. Siegel, mevcut durumda bazı yeni antibiyotiklerin umut verici sonuçlar verdiğini ancak bunların üretim sürecinin pahalı ve sınırlı olması nedeniyle yetersiz kaldığını belirtti. Tedavide yeni nesil antibiyotikler kullanılıyor. Ancak bu ilaçların çoğu hâlâ tüm hasta gruplarında yaygın olarak kullanılabilir değil.New Jersey’deki Hackensack Meridian Keşif ve İnovasyon Merkezi’nin baş bilim sorumlusu Dr. David Perlin ise antibiyotik üretimindeki ticari yaklaşıma dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:Perlin, NDM-CRE bakterisinin sürekli mutasyon geçirdiğini ve bağışıklık sistemini bypass eden yeni mekanizmalar geliştirdiğini vurguladı. Bu durum, özellikle yaşlılar, kanser hastaları ve organ nakli gibi bağışıklık sistemini baskılayan tedavi gören kişiler için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.Uzmanlar, sağlık kuruluşlarının özellikle acil servislerde ve hastane girişlerinde daha hassas ve hızlı testler yapabilecek kapasiteye ulaşmaları gerektiğini vurguluyor. Dr. Perlin,dedi.Aynı zamanda Perlin, hastaların da doktorlarına karşı daha bilinçli ve ısrarcı olmaları gerektiğini belirtiyor:NDM-CRE sadece hastanelerde değil, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri ve hatta toplumsal alanlarda da yayılma riski taşıyor. Dr. Siegel, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerin yaşadığı ortamlarda dezenfeksiyon önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek,dedi.Konuyla ilgili dikkat çekici bir diğer gelişme ise yaygın olarak kullanılan ağrı kesicilerin bu dirençli bakterilerin gelişimini hızlandırabileceğine dair bulgular oldu. Henüz araştırmalar erken aşamada olsa da uzmanlar özellikle gereksiz ilaç kullanımının tüm bu süreci hızlandırdığı konusunda hemfikir.Fox News’un “Dangerous spike in superbug infections surges across US as experts share cautions” başlıklı haberinden faydalanılmıştır.