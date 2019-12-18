Serra ne demek? Serra isminin anlamı nedir?
Son yıllarda en çok tercih edilen kız isimlerinden biri de Serra oldu. Kız bebek bekleyen ebeveyn adayları duydukları her isim gibi Serra'nın da anlamını internet üzerinden araştırıyor. Peki, kız bebek ismi olan Serra isminin anlamı nedir? Sena ne demek?
Serra ismi Kur'anda (Âl-i İmrân, 3/134 ve A’râf, 7/95) bu iki ayette bolluk, bereket ve saadet anlamında geçmektedir.
Serra İsminin Anlamı ve Özelliği
Bolluk, ferahlık, saadet anlamına gelen Serra isminin anlamı kadar özellikleri de önemlidir.
Duygusal bir kişiliğe sahiptir ve en belirgin özelliği duyguları ile hareket eden yapıda olmasıdır. Hayalperest yapısı ile hayal kurmayı abartabilir. Üzüntüyü ve sevinci aynı anda yaşayabilir. Karar verme konusunda zorlanmaktadır.
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