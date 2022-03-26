Serklaj nedir, serklaj ameliyatı kimlere, nasıl yapılır? Serklaj ameliyatı faydaları ve riskleri

Hamilelik esnasında yapılan rahim ağzı müdehalelerinden olan serklaj ameliyatı, anne adayları tarafından merak ediliyor. Çoğunlukla erken doğum riskinin olduğu hamilelerde uygulanan serklaj ameliyatı hakkında bilgiler haberimizde...

Serklaj nedir?

Servikal serklaj, doktorunuzun rahminize açılan rahim ağzınızın etrafına tek bir dikiş attığı tıbbi bir prosedürdür . Dikiş serviksinizi kapalı diker.

Doktorlar, geç (ikinci trimester) düşükleri ve erken (erken) doğumu önlemek için serklaj uygular . Kadınlar, servikal yetmezlik (hamilelik sırasında serviksin çok erken açılması) nedeniyle bu komplikasyonlar açısından risk altında olabilir.

Doktorunuz bir hastanede servikal dikiş olarak da adlandırılan servikal serklaj yapacaktır. Prosedür genellikle bir saatten az sürer. Birçok kadın aynı gün eve döner.

Serklaj ameliyatı kimlere yapılır?

Servikal yetmezlik riski daha yüksek olan kadınlarda (rahim ağzınız hamilelik tam süreli olmadan önce açılmaya başladığında) hamileliğin 12. ve 14. haftaları arasında serklaj olabilir. Rahim ağzınız kısalmaya veya erken açılmaya başlarsa, doktorunuz hamileliğinizin 24. haftasına kadar dikiş atabilir.

Serklaj ameliyatı nasıl yapılır?

Doktorunuz bir hastane ameliyathanesinde servikal serklaj uygular. Ameliyathanede doktorunuz rahim ağzınıza erişmek için vajinanıza spekulum adı verilen bir alet sokar. Daha sonra doktor dikişi rahim ağzının üst kısmına yerleştirir ve dikişi sıkar. Dikiş serviksi kapalı tutar.

Birçok kadın işlemden hemen sonra eve gider. Doktorunuz, genel sağlığınıza ve hamileliğinizin riskine bağlı olarak bir gece hastanede kalmanızı önerebilir.

Servikal dikişi takiben hafif kramp, hafif kanama ve vajinal akıntı yaşayabilirsiniz. Doktorunuz servikal serklajdan sonra iki ila üç gün dinlenmeyi önerebilir.

Serklaj ameliyatı faydaları nelerdir?

Servikal dikiş, servikal yetmezlikten kaynaklanan erken doğumları veya düşükleri önlemeye yardımcı olur.

Serklaj ameliyatı riskleri

Çoğu kadının servikal serklajdan kaynaklanan komplikasyonları yoktur. Herhangi bir cerrahi prosedür gibi, bazı riskler vardır. Bunlar şunları içerebilir: