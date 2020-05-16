Şerife İsminin Anlamı Nedir? Şerife Ne Demek?

Arapça kökenli bir isim olarak Şerife Türkiye'de yerleşik bir şekilde kullanılan adlar arasında bulunmaktadır. Türkçeye çevrilmiş anlamı ile beraber, ‘Şerefli ve kutsal’ şeklinde ifade edildiğini dile getirmek mümkün. Aynı zamanda soylu ya da temiz anlamları üzerinden de çok beğeni toplayan bir isimdir.

Şerife İsminin Anlamı

Her biri özel anlamı ile beraber Şerife ismi kız çocuklar için kullanılabilecek çok özel adlar arasında bulunmaktadır.

- Şerefli,

- Kutsal,

- Soylu,

- Temiz,

Bütün bu anlamları üzerinden karakteristik bir özellik sunan Şerife ismi, kız çocukları için isim arayan ebeveynler adına ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle sunduğu anlamlar nedeniyle çocuğuna bu ismi vermek isteyen, son dönemlerde pek çok anne ve baba bulunuyor.

Daha çok soylu ve temiz anlamları ile ilgi gören Şerife ismi genelde tek başına kullanılır. Ancak isteğe bağlı olarak alternatif şekilde değişik isimlerle bir araya getirilebilir. Şerife isminin Kur'an-ı Kerim'de yer almadığı söylenebilir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış ve hala popüler kız isimlerinden biridir. Çocuğunuz adına değerlendirebileceğiniz alternatif isimler arasında yer alıyor.