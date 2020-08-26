Serdar İsminin Anlamı Nedir? Serdar Ne Demek?

Lider vasfı üzerinden anlamları bulunan Serdar adı, Farsça kökenli bir isimdir. Ancak çok uzun yıllardan bu yana Türk kültürünün bir ismi olarak günümüze kadar ulaşmış durumda. Eski zamanlarda Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman, ‘Başkumandan ya da Başbuğ’ biçiminde bir unvan şeklinde öne çıkıyordu. Günümüzde ise bu farklı anlamları ile erkek çocukları için güzel bir isim olarak kullanılıyor.

Serdar İsminin Anlamı

Bir erkek çocuğuna verilebilecek en güzel ve en anlamlı isimler arasında Serdar gelmektedir. Tarihi yapısı ve farklı anlamları ile beraber oldukça etkili bir isimdir.

- Başkumandan ya da Başbuğ

- Sefer zamanında padişah yerine ordunun başında seferlere giden azamları verilmiş unvan (Serdar-ı Ekrem)

Aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de Serdar adı, ‘Başkomutan’ biçiminde ifade ediliyor.

‘’Bu Selvi ormanın içinde nice vezirler, Serdarlar ve kazaskerler meftundur.’’ S. M. Alus

Bu şekilde özel anlamları ile minik yavrunuz için verebileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle eğer bu konuda henüz karar vermemiş iseniz, listeye ekleyebilir ve kullanabilirsiniz. Serdar ismi tek başına değerlendirilebilir ya da uygun bir isim ile beraber ayrıca bir araya getirilebilir.