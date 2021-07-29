Sercan isminin anlamı nedir? Sercan ne demek? Sercan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Sercan ismi Farsça kökenli bir isimdir. Sadece erkek çocukları için değil aynı zamanda kız çocukları içinde kullanılabilmektedir. Sercan isminin anlamı sevgi ve sevilen demektir.

Sercan İsminin Anlamı Nedir? Sercan Ne Demek?

Türkiye’de Sercan ismine sahip kişi sayısı yaklaşık olarak 200 binden fazladır. Sercan ismi sevilen anlamına gelmekte ve sevgi demektir. İsmin rengi pembe ve mavidir.

Sercan İsminin Özellikleri

Aşk insanı olarak bilinirler. Sevdikleri kişiye ömür boyu bağlı ve sadık kalırlar. İş hayatlarında başarı yakalamak için çok çalışırlar. Yardımsever ve merhamet dolu kişilikleri vardır.

Sercan İsminin Analizi

Sercan ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest kişiliğe sahiptir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Aniden çıkış yapabilir.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verirken oldukça zorluk çeker.

C: Kendisine olan güveni üst düzeydedir. Konuşma ve yazma yetenekleri fazlasıyla yüksektir.

A: Atılgan ve enerjik bir yapısı vardır.

N: Sağduyulu ve üstün yetenekli kişiliğe sahiptir.

Sercan Adının Kökeni

Sercan adının kökeni Farsçadır.

Sercan İsminin Yanına Yakışan İsimler

Sercan isminin yanına yakışan kız isimleri; Sera, Seran, Seray, Serap, Serfinaz.

Sercan isminin yanına yakışan erkek isimleri; Serbay, Serhan, Serdal, Serdar, Seralp, Serdarhan, Serazat, Sercihan.

Sercan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.