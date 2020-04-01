Senem İsminin Anlamı Nedir? Senem Ne Demek?

Arapça kökenli bir isim olarak Senem Türkiye'de sıkça kullanılan adlardan biridir. Kız çocukları için tercih eden ve beğeni gören bir isim olduğunu söylemek mümkün. Her açıdan kız çocuklarına yakışan bir isim olduğu için birçok kişi anlamını merak ediyor.

Senem İsminin Anlamı

Senem ‘güzel kadın’ olarak bilinmektedir. Türkçe karşılığı olarak bu anlamı üzerinden çocuklara isim olarak verilebilir. Arapça kökenli bir kelime olarak aynı zamanda ‘put’ anlamına geldiğini de söylemek gerekir. Türkiye'de sıkça karşılaşılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Birçok kişi aynı zamanda Senem isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu konuda Senem adının Kur'an'da geçmediğini dile getirmek mümkün. Türkçe karşılığı olarak güzel kadın anlamı üzerinde pek çok kişinin çocukları adına verdiği isimler arasında yer alıyor.

Senem aynı zamanda Sanem olarak da geçmektedir. Her iki isim üzerinden kız çocuğunuz için bu adı verebilirsiniz. Çok eski zamanlardan bu yana Arapça üzerinden Türkçeye geçmiş isimler arasında bulunuyor. Günümüzde beğeni kazanmış olan en güzel isimlerden biri olarak bilinmektedir.